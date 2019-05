Biskuitrolle Rezept für Erdbeer Biskuitroulade - mit Trick!

BAYERN 1

Biskuitrolle mit ErdbeerfüllungErinnern Sie sich noch an den Moment, als Sie das erste Mal in Ihrem Leben eine Erdbeer-Biskuitrolle probiert haben? Um uns war es damals geschehen - darum haben wir für Sie das Rezept von Oma rausgekramt. 👇👇🍓Gepostet von BAYERN 1 am Mittwoch, 15. Mai 2019