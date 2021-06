Schokoladeneis Rezept für selbstgemachtes Schoko-Eis

Schokoladeneis Zutaten (für zwei Füllungen einer Standard Eismaschine, etwa 10 Portionen)

Schokoladeneis selber machen

Die Schokolade im Wasserbad schmelzen, nach und nach Kakaopulver reinrühren, dann die Milch dazugeben und zu einer glatten Masse verrühren. Vom Wasserbad (oder der kleinsten Stufe auf dem Induktionsherd) nehmen etwas abkühlen lassen.

In einer Rührschüssel werden derweil die Eier schaumig gerührt, den Zucker und Vanillezucker nach und nach dazugegeben, bis er sich aufgelöst hat und die Masse schön cremig ist. Dann wird die Sahne dazugegeben und ebenfalls eingerührt.

Die abgekühlte Schokomasse in die Eiercreme geben und unterrühren. Diese Masse stellen Sie nun 2 bis 4 Stunden in den Kühlschrank oder etwa 1 Stunde direkt in den Tiefkühler.