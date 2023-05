Gelähmter Patient kann mit Gehirn-Implantat wieder gehen

Zudem kann es auch sein, dass die Zuverlässigkeit eines BSI mit der Zeit nachlässt: "Wir haben beispielsweise schon bei vielen Brain-Computer-Interfaces gesehen, dass sich Narben um die Elektroden bilden, die die Funktionsweise beeinträchtigen können", erläutert Abel.

Nur ein Patient in der Studie statt zehn

Auch Norbert Weidner, Ärztlicher Direktor der Klinik für Paraplegiologie des Universitätsklinikums Heidelberg, bezeichnet diese Kombination von implantiertem BSI und Stimulator als in dieser Form neuartig. Allerdings sieht auch er Probleme bei der Übertragbarkeit auf andere Patienten.

So seien in der aktuellen Studie die Effekte des Brain-Spine-Interfaces an lediglich einem einzigen Patienten gezeigt worden, obwohl die Studie für zehn Patienten konzipiert gewesen sei. Warum nur ein einziger Patient in der Studie beschrieben wurde, gehe aus der Studie nicht hervor. Zudem sei der beschriebene Patient außergewöhnlich: Orthopädische Eingriffe wie eine Sprunggelenkversteifung, denen er sich unterzogen hat, haben seine Geh- und Stehfunktionen verbessert, sagt Weidner: "Zusammengefasst lässt sich also überhaupt keine verlässliche Aussage treffen, ob und inwieweit die berichteten Effekte hinsichtlich Gehfunktion auf anderen Patienten mit Querschnittlähmung übertragbar sind oder gar Patienten mit anderen neurologischen Erkrankungen." Den Beginn einer "neuen Ära" kann er in der präsentierten Kombination aus BSI und Muskel-Stimulator nicht erkennen: "Wie so häufig in der Vergangenheit, erachte ich dieses Statement als zu gewagt mit der Gefahr, dass falsche Hoffnungen bei Betroffenen geweckt werden."

Keine "neue Ära", aber "iPhone-Moment"

Ein Fortschritt in der Behandlung von Lähmungen des Bewegungsapparats ist dieses System dennoch, meint Abel "Es ist eine wirklich tolle Kombination von verschiedenen Techniken, die zumindest nach dem Bericht eine neue 'Qualität' der funktionellen Bewegungskontrolle an den Beinen ermöglicht. Es ist schon so ein bisschen ein iPhone-Moment – als das auf den Markt kam, habe ich zuerst gedacht: 'Wozu brauche ich GPS beim Telefonieren in einer Großstadt?'. Jetzt wissen wir es."

Auch Alireza Gharabaghi, Direktor des Instituts für Neuromodulation und Neurotechnologie der Uniklinik Tübingen ist der Ansicht, dass die digitale Brücke zwischen Gehirn und Rückenmark ein Meilenstein in der Behandlung von querschnittsgelähmten Menschen ist, schränkt aber ein: "Es wird noch Jahre dauern, bis wir in der Lage sind zu sagen: Ja, jetzt haben wir eine Lösung, um für Patienten mit ganz unterschiedlichen Schädigungen, mit ganz unterschiedlichen Beeinträchtigungsmustern, mit unvollständigen, aber auch vollständigen Lähmungen, dort eine Therapie anbieten können. Das ist noch ein Weg, der vor uns steht. Aber jeder Weg beginnt natürlich mit dem ersten Schritt – und das ist ein ganz großer erster wichtiger Schritt, der hier unternommen worden ist."