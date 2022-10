Wie gefährlich ist ein Atomkraftwerk für die Gesundheit?

Rund um den Weiterbetrieb der verbliebenen drei deutschen Atomkraftwerke stellen sich zahlreiche User Fragen zur Sicherheit von AKWs. Wir beantworten die Wichtigsten von ihnen.

Zum Artikel: Wie die Sicherheit bei Kernkraftwerken gewährleistet werden soll

Gibt es häufiger Leukämie bei Kindern rund um die Standorte der AKWs?

Die kurze Antwort: Die Datenlage ist immer noch nicht eindeutig.

Die lange Antwort: Schon seit über einem Jahrzehnt wird in Deutschland ein möglicher Zusammenhang zwischen Leukämie bei Kindern untersucht, die in der Nähe von Atomkraftwerken aufwachsen. Die Studienlage zum Risiko während des Normalbetriebs eines AKW ist nach wie vor nicht eindeutig.

2007 erschien eine Studie des Bundesamts für Strahlenschutz, die KiKK-Studie (Kinderkrebs in der Umgebung von Kernkraftwerken). Sie hat gezeigt, dass Kinder unter fünf Jahren, die in einem Fünf–Kilometer-Radius rund um ein Atomkraftwerk wohnen, ein doppelt so hohes Risiko haben, an Leukämie zu erkranken. Mehr zur Diskussion um die KiKK-Studie finden Sie hier.

Doch die Studie hat auch Schwächen. Das liegt unter anderem daran, dass Leukämien grundsätzlich sehr selten sind und die reine Anzahl der Leukämien damit statistisch wenig belastbar ist. Konkret: In dem beobachteten Zeitraum erkrankten zwei Kinder an Leukämien pro Jahr. In der Vergleichsgruppe war es nur eines. Darüber hinaus wurde die konkrete Strahlenbelastung der Kinder nicht erfasst, sondern nur der Wohnort und dessen Entfernung vom AKW.

Dennoch waren Experten international alarmiert. Folgestudien aus Großbritannien, der Schweiz und Frankreich kamen danach zu teils unterschiedlichen Ergebnissen.

Im September 2022 erschien eine Studie der Universität Mainz, in der untersucht wurde, ob sich die Leukämie-Zahlen nach dem Abschalten der deutschen AKWs nach 2011 verändert haben. Im Fokus hier: die Umgebung innerhalb eines Radius von zehn Kilometern rund um ein AKW. Der Epidemiologe Emilio Gianicolo ist einer der Autoren der Studie. Im BR-Interview sagt er: "Wir sehen zwischen 2004 und 2019 eine sehr leichte Senkung der Anzahl der Neuerkrankungen nach dem Abschalten der Kraftwerke."

Doch er räumt ein: Weil die Leukämie-Zahlen an sich deutschlandweit sehr gering seien, ist die statistische Unsicherheit groß. Es gebe einfach noch zu wenige Daten.

Darüber hinaus haben er und sein Team die Daten für das AKW Krümmel, südöstlich von Hamburg, genau ausgewertet. Seit 1990 gab es hier auffällig viele Leukämie-Erkrankungen bei Kindern, die in der Umgebung gewohnt haben, bis zu dreimal so viele wie statistisch zu erwarten gewesen wären.

Das Ergebnis seiner Studie, so Emilio Gianocolo: "Wir haben gesehen, dass das Risiko dauerhaft ist. Das heißt, dass die Fälle, die wir beobachten haben, von 2004 bis 2019, sind im Schnitt doppelt so häufig, wie die statistisch erwarteten. Das Risiko bleibt gleichmäßig." Und das, obwohl das AKW Krümmel schon im Jahr 2011 abgeschaltet wurde. Woran es liegt, dass in der Umgebung rund um das AKW häufiger Leukämie-Fälle auftreten, kann also immer noch nicht beantwortet werden.

Angelika Claußen ist Vorsitzende der deutschen Sektion des IPPNW (Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges). Sie weist in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass die meisten AKWs "alt sind", im europäischen Schnitt 30 bis 40 Jahre. "Die letzten AKWs, die in Deutschland noch am Netz sind, sind im Laufe der 1980er-Jahre gebaut worden. Das ist nicht mehr der neueste Stand nach Wissenschaft und Technik." Sie sagt im BR-Interview: Auch der Normalbetrieb eines AKW ist gefährlich und verweist auf die KiKK-Studie.