"Wie eine Landebahn": Auffällige Pflanzen-Muster helfen Insekten

Bei der Suche nach Nektar müssen Insekten viel Energie und Zeit aufbringen, um möglichst viele Pflanzen zu finden und auf ihnen zu landen. Manche Pflanzen helfen den Insekten dabei, möglichst effizient vorzugehen – denn so haben sie auch selbst etwas davon.

Malven oder Vergissmeinnicht haben auffällig gemusterte Blüten. Die Muster könnten Wegweiser zum Nektar sein – das dachten Wissenschaftler jedenfalls bisher. Jetzt hat aber ein Team der Uni Würzburg um Anna Stöckl gezeigt: Stimmt so gar nicht. Die Muster lassen Bienen und Hummeln zielsicher auf der Blüte landen.

Muster auf Pflanzen funktionieren wie Landebahn im Flugverkehr

"Im Grunde kann man sich das vorstellen wie einen Piloten, der im Landeanflug auf einen Flugplatz ist", sagt Stöckl. Die Arme des Musters, etwa ein gelbes Kreuz auf blauem Grund, wirkten "wie eine Landebahn für die Hummeln". Demnach können sie sich "daran ausrichten, stabil und gerade anfliegen – und dort, wo die Musterarme an der Blüte sind, landen".

Hummeln landen lieber auf Pflanzen mit Mustern

Im Labor halten die Forschenden eine Hummelkolonie – und für diese Tiere haben sie künstliche Blüten gebaut. Mit Kreuzen, Längsstrichen oder ganz ohne Muster. Erkenntnis: Auf Blüten mit einem Kreuz brauchen die Insekten deutlich weniger Zeit, um zu landen. Danach finden sie zwar nicht schneller zum Nektar. Aber der Abflug klappt wiederum flotter.

Ein Drittel Zeitersparnis durch zielsicheres Landen

Forscherin Stöckl sagt: "Eine Hummel oder Honigbiene fliegt Hunderte von Blüten am Tag an. Und was wir gezeigt haben: dass die Tiere mit den Mustern 30 Prozent schneller waren in der gesamten Interaktion – also Anflug, Trinken und Abflug." Man könne also auf jeden Fall sehr viel Zeit und Energie sparen.

Und noch etwas ist wichtig: Je schneller der Besuch wieder weg ist, desto eher kann der nächste kommen. Für die Pflanze bewirkt das Muster damit: Die Pollen werden leichter weitergegeben.