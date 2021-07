Wettrennen um Weltraum-Tourismus: Branson startet mit Unity 22

Höher, schneller, weiter - bei den reichsten Menschen der Welt nimmt das Kräftemessen erstaunliche Dimensionen an: Richard Branson, Chef der privaten Raumfahrtfirma Virgin Galactic, und Jeff Bezos, Amazon- und Blue Origin-Gründer, eifern darum, wer als Erster selbst mit an Bord des eigenen Fluggeräts ins All fliegt.

Branson will mit seinem Raumflugzeug VSS Unity und der Mission Unity 22 am 11. Juli loslegen - neun Tage vor Jeff Bezos: Er plant, am 20. Juli in seiner New-Shepard-Raumkapsel zu fliegen. Hinter dem nicht ganz ungefährlichen Wettrennen steckt aber noch etwas anderes: Die beiden wollen sich mit ihren Unternehmen die beste Startposition für künftigen Weltraum-Massentourismus sichern.

Richard Branson fliegt im Raumflugzeug VSS Unity

Am Sonntag um 15 Uhr will der 70-jährige Multimilliardär Branson, Gründer der Virgin Group, als eines von sechs Crew-Mitgliedern im Raumflugzeug VSS Unity vom Typ SpaceShipTwo in den Weltraum starten. Wenn mit dem Wetter und der Technik alles klappt, käme der Brite damit seinem US-Konkurrenten Jeff Bezos neun Tage zuvor. Der Amazon-Gründer hatte schon im Mai angekündigt, am 20. Juli seinen ersten Weltraum-Trip starten zu wollen.

Zur Bilderstrecke: "Mit Richard Branson in den Weltraum"

Richard Branson und Virgin Galactic wollen die Mission Unity 22 vom rund 73 Quadratkilometer großen kommerziellen Weltraumflughafen Spaceport America in New Mexico aus starten. Neben Richard Branson, der das Unternehmen 2004 gegründet hat, sollen die zwei Virgin-Galactic-Astronautinnen Beth Moses und Sirisha Bandla, der Virgin-Galactic-Astronaut Colin Bennett sowie die beiden Piloten des Raumflugzeugs VSS Unity, Dave Mackay und Michael Masucci, dabei sein. Das Trägerflugzeug VMS Eve vom Typ White Knight Two fliegen CJ Sturckow und Kelly Latimer.

Mission Unity 22 mit Trägerflugzeug VMS Eve und VSS Unity

Das Trägerflugzeug VMS Eve, das mit rund 43 Metern die ungefähre Flügelspannweite einer Boeing 737 besitzt, soll dann mit der mittig eingeklinkten 18 Meter langen VSS Unity abheben. Nach etwa einer Stunde Flugzeit wird das Raumflugzeug in einer Höhe von rund 15 Kilometern abgekoppelt und mithilfe seines eigenen Raketentriebwerks auf rund 90 Kilometer Höhe steigen.

Mit seinen Tragflächen kann das Raumflugzeug wie ein normales Flugzeug zur Erde zurück gleiten. Laut Einsatzplan der VSS Unity könnte die gesamte Flugzeit rund eineinhalb bis zwei Stunden betragen, davon würde die VSS Unity rund 30 Minuten alleine und etwa fünf Minuten in der Schwerelosigkeit unterwegs sein.

"Ich war immer ein Träumer. Meine Mutter hat mir beigebracht, nie aufzugeben und nach den Sternen zu greifen", twitterte Richard Branson am 2. Juli. "Am 11. Juli ist es Zeit, diesen Traum an Bord des nächsten Virgin-Galactic-Weltraumflugs Wirklichkeit werden zu lassen." Ursprünglich wollte Branson erst bei einem späteren Flug mit an Bord sein. Offenbar entschied er anders, um seinem Konkurrenten Jeff Bezos zuvorzukommen.

Jeff Bezos will am 20. Juli mit der Rakete New Shepard starten

Der 57-jährige Jeff Bezos, Amazon-Gründer und reichster Mensch der Welt, hat seinen bemannten Trip mit der Rakete New Shepard - in Anlehnung an Alan Shepard, den ersten US-Amerikaner und Golfspieler im All - schon im Mai angekündigt. Ganz bewusst legte er ihn auf den 20. Juli - auf den Tag genau 52 Jahre nach der ersten Mondlandung.

Mit ihm sollen sein Bruder Mark und laut Bezos als "Ehrengast" die 82-jährige Ex-Pilotin Wally Funk vom eigenen Blue-Origin-Weltraumhafen Launch Site One in West Texas aus starten. Wally Funk war Mitglied eines Frauenteams, das in den 1960er-Jahren ein Astronautentraining absolvierte. Als Frau erhielt sie jedoch nie eine Starterlaubnis der NASA. Wenn sie erfolgreich mit der New Shepard fliegt, wird sie der bislang älteste Mensch im All sein und John Glenn den Titel abknöpfen, der mit 77 noch einmal aufgebrochen war.

Ein weiterer Platz wurde für 28 Millionen Dollar, fast 24 Millionen Euro, an eine noch nicht bekannt gegebene Person versteigert.

So fliegt Jeff Bezos mit der Rakete und Raumkapsel New Shepard

Jeff Bezos hat Blue Origin im Jahr 2000 gegründet. In Texas hat die Firma in den vergangenen Jahren die wiederverwendbare Rakete New Shepard entwickelt, die an ihrer Spitze eine Raumkapsel ins All befördert. Bis zu sechs Passagiere finden darin im Kreis angeordnet vor großen Fenstern Platz.

Der Ausflug der New-Shepard-Raumkapsel erfolgt von Bordcomputern autonom gesteuert, also ganz ohne Piloten. Nach rund drei Minuten Flugzeit wird die Kapsel vom Antriebsmodul getrennt. Die Passagiere erleben die Schwerelosigkeit. Nach rund vier Minuten ist eine Höhe von etwas mehr als 100 Kilometern und der Scheitelpunkt des Ausflugs erreicht. Nach rund sechs Minuten setzt die Schwerkraft wieder ein. Nach etwa neun Minuten Flugzeit wird die Kapsel von drei Fallschirmen abgebremst und kommt nach etwa zehn Minuten in der texanischen Wüste auf. Die Rakete soll bereits nach etwa sieben Minuten wieder in der Nähe der Startrampe landen.