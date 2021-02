Ende der Welt - Die tägliche Glosse Jeff Bezos greift nach den Sternen

Es gibt Menschen, die machen sich verdient um ihr Land. Sie träumen von Großem, greifen nach den Sternen und erhellen unser bescheidenes Erdendasein. Weil sie so schweinereich sind, dass sie es können. Weil sie so radikal bedenkenlos sind, dass sie es können. Wie Jeffrey Preston Bezos – kurz: Jeff Bezos. Einer der reichsten Männer der Welt. Einst ganz profan und genügsam Chef und Begründer von Amazon, jetzt: Erneuerer der Raumfahrt.

Was hat er nicht schon alles für die Menschheit getan: Er hat dafür gesorgt, dass man sich mit einem Klick unkontrolliert irgendwelchen günstigen Plunder aus China schicken lassen kann, mit schlechter Klimabilanz. Weil das natürlich nicht ganz so gut ist, spendet Bezos 10 Milliarden US Dollar an den Bezos Earth Fund, um den Planeten zu retten. Finanziert durch den Verkauf von Amazon-Aktien, die vergangenes Jahr um 70 Prozent im Wert gestiegen waren. Hatte was mit einer Pandemie zu tun, aber das soll sein Verdienst nicht schmälern: Ein großzügiger Mann. Was wird er nicht noch zu tun im Stande sein.