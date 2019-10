Flöhe und wie Sie sie wieder loswerden

Wie kann sich Mensch einen tierischen Floh einfangen?

In Hundehütten, Nistkästen oder Vogelhäuschen können sich die kleinen Blutsauger verstecken. Da kann es schnell passieren, dass man sich bei der Gartenarbeit einen Floh einfängt. Auch bei Streicheleinheiten und Kuscheleinheiten können Flöhe versucht sein, eine andere Geschmacksrichtung auszuprobieren und es dem Menschenfloh nachzuahmen. Aber der Mensch ist der falsche Wirt und nur eine Verirrung, also nicht die erste Wahl eines Tier-Flohs.

Wie machen sich Flohbisse bemerkbar?

Keine Sorge: Dass Sie irgendein Tierchen gestochen oder gebissen hat, merken Sie schnell am quälenden Juckreiz. Flöhe beißen meistens einige Male hintereinander zu, sodass eine regelrechte "Floh-Straße" entsteht - daran kann man sie unter anderem identifizieren. Die Reaktionen auf Flohbisse können sehr unterschiedlich ausfallen - bei Frauen, Kindern und Allergikern sind sie häufig stärker ausgeprägt. Die Rötungen können in Extremfällen handtellergroß sein und über Wochen anhalten.

Salben gegen Juckreiz

Gegen den Juckreiz helfen sogenannte Anti-Histaminika in Form von Gels, in stärkeren Fällen können Cortison-Salben Linderung verschaffen, die Haus- oder Hautärzte verschreiben. Das sollte man gegebenenfalls auch wahrnehmen, denn durch starkes Kratzen an der Einstichsstelle können Erreger, die beim Flohbiss übertragen wurden, verstärkt in die Haut eindringen und Entzündungen hervorrufen.

Wie befreit man Hund oder Katze von Flöhen?

Ist Ihr Haustier von den Blutsaugern befallen, sollten Sie sofort Maßnahmen ergreifen, um die Tiere und Wohnung flohfrei zu bekommen. Das hartnäckige Kratzen, Beißen oder Lecken ihres Tieres könnte ein Hinweis auf Flohbisse sein. Überprüfen können Sie das mithilfe eines Flohkamms - ähnlich wie ein Läusekamm beim Menschen. Kämmen Sie dabei das Fell gegen den Strich. Wenn Sie dunkle Partikel herauskämmen, die sich beim Zerdrücken auf einem feuchten Küchentuch rötlich färben, handelt es sich um Flohkot mit Blut.

Flohbefall - am besten zum Tierarzt

Wenn sich der Verdacht bestätigt hat, ist es am sichersten, zum Tierarzt zu gehen, denn Flohhalsband und Co. helfen bei einem Befall nicht mehr - allenfalls zur Vorbeugung. Ein Arzt kann Sie beraten, mit welchen Mitteln Sie das Flohproblem in den Griff bekommen. Dafür gibt es spezielle Shampoos, Flohpulver oder Sprays. Außerdem sollten sie eine Wurmkur bei Hund und Katze durchführen lassen, denn Hunde- und Katzenflöhe können zu Bandwürmer führen.

Wohnung reinigen

Das größte Problem sind allerdings weniger die Flöhe im Fell Ihres Tieres als die Flöhe, Eier und Puppen an den Lieblingsplätzen Ihres Vierbeiners. Deshalb müssen auch diese Plätze gründlich gereinigt werden: staubsaugen, wischen und Kuscheldecke waschen.

Bei starker Verflohung helfen nur Insektizide

Gibt es in Ihrer Wohnung einen regelrechten Floh-Aufmarsch, helfen diese sanften Maßnahmen kaum noch. Ein Flohweibchen legt schon nach dem ersten Blutschmaus täglich bis zu 50 Eier ins Fell ihres Haustieres ab. Diese fallen dann herunter, rutschen zwischen Dielenbrettern, Sofaritzen oder in die Untiefen des Flokati. Ist ihre Zeit gekommen, hüpfen die geschlüpften Flöhe auf den nächsten Wirt.

Deshalb sollte man von vorneherein verhindern, dass sich Flöhe in den eigenen vier Wänden ansiedeln. Denn ein ganzer Flohzirkus zu Hause kann nicht nur extrem unangenehm werden, sondern auch noch teuer. Denn die kleinen Plagegeister können sich wegen der langen Puppenruhe, die Jahre währen kann, dauerhaft einnisten. Wenn die Wohnung verfloht ist, muss man Teppichböden, Dielen und Ritzen mit Insektiziden besprühen, die Wirkstoffe gegen diese Puppen enthalten. Eine Beratung beim Tierarzt ist unerlässlich, denn die Mittel sind giftig. Im schlimmsten Fall hilft nur noch der Kammerjäger.

Was Sie gegen die kleinen Quälgeister tun können

Wenn Sie selbst Opfer eines Flohangriffs geworden sind, hilft eine einfache Maßnahme: Duschen. Und auch hier gilt, dass Bekleidung und Kuscheldecken oder Bettwäsche gründlich gewaschen werden sollten.