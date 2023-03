Weltklimarat IPCC: Staatengemeinschaft muss jetzt handeln

Weltklimabericht: Risiken durch Klimawandel größer als gedacht

Verglichen mit seinem Vorgänger, dem Synthesebericht des fünften Sachstandsberichts aus dem Jahr 2014, wird der jetzige IPCC-Bericht um einiges deutlicher – vor allem, wenn es um die Auswirkungen sowie die konkreten Maßnahmen gegen den Klimawandel geht. "Das liegt daran, dass wir wissen, dass die Risiken stärker ausfallen werden als vor 8,5 Jahren", sagt Matthias Garschagen von der Ludwig-Maximilians-Universität München und Mitautor des Syntheseberichts. Denn selbst wenn die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter begrenzt würde, gibt es demnach mehrere Risiken und Gefahren, die sich nicht vermeiden lassen.

Dazu gehören vor allem Extremwetterereignisse wie etwa Hitzewellen, Starkregen oder Stürme: Mithilfe der Attributionsforschung lassen sich derartige Einzelereignisse inzwischen dem Klimawandel zuordnen – und dann hat man es Schwarz auf Weiß, wie sehr uns der Klimawandel jetzt schon schädigt, bei einer Erwärmung von global 1,1 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter.

Weltklimabericht: Immer noch mehr Kapital für fossile Brennstoffe als für Kampf gegen Klimawandel

Die Deutlichkeit des IPCC-Berichts ergibt sich aber auch daraus, dass in den letzten Jahren bereits Maßnahmen gegen und Anpassungen an den Klimawandel ergriffen wurden. Diese konnten wissenschaftlich ausgewertet werden. "Wir lernen, was gut funktioniert und was nicht gut funktioniert", sagt Matthias Garschagen. Als Beispiel für eine schlechte Anpassung an den Klimawandel nennt er einen kurzfristig gedachten Küstenschutz, der vielleicht die nächsten 30 bis 40 Jahre eine Gemeinde oder Stadt vor dem steigenden Meeresspiegel schützen würde. Wenn der Meeresspiegel dann aber noch weiter steigt – und das wird er –, "dann haben wir in 80 Jahren ein riesiges Problem".

Auch das Thema Gerechtigkeit ist ein Thema im Klimabericht: Denn es ist nach wie vor so, dass die Menschen und Gesellschaften, die am wenigsten zum menschengemachten Klimawandel beitragen, davon viel stärker betroffen sind. Die zehn Prozent der Haushalte mit dem größten pro-Kopf-Treibhausgasausstoß verursachen 34 bis 45 Prozent der globalen Treibhausgasemission, die auf konsumbasierten Haushaltsausstoß zurückzuführen sind. Der Anteil der unteren Hälfte – vom Pro-Kopf-Treibhausgasausstoß gerechnet – an dieser Zahl beträgt nur 13 bis 15 Prozent.

Der Synthesebericht beschäftigt sich auch mit der Frage nach dem Geld: Es gäbe prinzipiell genügend globales Kapital, um Maßnahmen gegen den Klimawandel sowie Klimaanpassungen durchzuführen, um die Klimaziele zu erreichen. Allerdings gibt es eine Investitionslücke und es müsste sehr viel mehr Geld für den Kampf gegen den Klimawandel ausgegeben werden, als dies derzeit der Fall ist. Derzeit aber fließt – sowohl öffentlich als auch privat – immer noch mehr Geld in fossile Brennstoffe als in Maßnahmen gegen den Klimawandel.

IPCC-Bericht: "Es besteht eine Lücke zwischen dem Papier und dem Handeln"

Der jetzige Weltklimabericht ist damit ein dringender Aufruf an die Staaten dieser Welt, jetzt zu handeln, da er klar macht: Es reicht noch lange nicht. "Jedes Zehntel Grad weiterer Erwärmung sollte verhindert werden", sagt Gerhard Krinner von Université Grenoble Alpes und Mitautor des Syntheseberichts.

Auch sein Kollege Matthias Garschagen warnt davor, das Problem des Klimawandels in die Zukunft zu verschieben und auf neue Technologien etwa in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts zu hoffen: "Das ist mit massiven Risiken verbunden." Es gäbe irreversible Schäden, die wir auch nicht wiedergutmachen könnten, selbst wenn wir die globale Erderwärmung nicht nur aufhalten, sondern wieder umkehren könnten: den Verlust unserer Gletscher beispielsweise oder das Sterben der Korallenriffe. Auch das Auftauen der Permafrostböden ist ein solches Beispiel, da dadurch der Klimawandel noch befeuert werden würde.

Der IPCC-Bericht macht klar, welche Auswirkungen der Klimawandel jetzt schon hat und was wir dagegen tun könnten. Er macht auch klar, dass wir tatsächlich etwas dagegen tun können – noch. Aber: "Wir haben vom Papier bis zum tatsächlichen Handeln deutliche Lücken", so Matthias Garschagen. "Noch haben wir es selbst in der Hand – aber das Zeitfenster schließt sich rapide."