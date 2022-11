Mehr Diabetesfälle nach Pandemie erwartet

Jedes Jahr erkranken laut dem aktuellen "Deutschen Gesundheitsbericht Diabetes 2023" etwa eine halbe Million Erwachsene in Deutschland neu an Diabetes. Hinzu kommen jedes Jahr 3.000 Kinder und Jugendliche, die an einem sogenannten Typ-1-Diabetes erkranken. Und etwa zwei Millionen Menschen hierzulande leiden an Diabetes, ohne davon zu wissen. Schätzungen gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2040 etwa 12 Millionen Menschen in Deutschland an Diabetes erkrankt sein werden.

Zwei wesentliche Faktoren für die Zunahme der Krankheitsfälle sind Bewegungsmangel und Übergewicht. So hat auch die Corona-Pandemie mit ihren Lockdowns insbesondere bei Kindern zu einem Anstieg der Diabetes-Fälle geführt. Und Experten gehen davon aus, dass sich das Risiko für Diabetes in der Gesamt-Bevölkerung durch die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in den kommenden Jahren erhöhen wird. Eine gute Nachricht gibt es aber: Die Mortalitätsrate von Diabetikern, also Menschen, die an ihrer Diabetes-Erkrankung sterben, sinkt seit Jahrzehnten. Um Diabetiker noch zielgerichteter und damit erfolgreicher behandeln zu können, verweisen Mediziner auf die Notwendigkeit einer genaueren Diagnose bereits beim sogenannten Prädiabetes, einem Vorstadium von Diabetes.

Was ist Diabetes?

Diabetes, auch Diabetes mellitus genannt, ist eine chronische Stoffwechselerkrankung in verschiedenen Ausprägungen. Je nach Diabetes-Typ wird vom Körper entweder zu wenig oder gar kein Insulin mehr produziert oder die Körperzellen verlieren ihre Empfindlichkeit gegenüber Insulin. Insulin ist zur Regulierung des Stoffwechsels dringend notwendig. So lässt kohlenhydratreiche Nahrung den Blutzuckerspiegel steigen, weil Kohlenhydrate im Verdauungstrakt zu Glukose umgebaut werden. Insulin regt die Körperzellen an, Glukose aus dem Blut aufzunehmen. Dadurch senkt Insulin den Blutzuckerspiegel.

Wer ist von Diabetes betroffen?

Beim sogenannten Typ-1-Diabetes handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung, die meistens in der Pubertät ausbricht. Dieser Typ von Diabetes betrifft etwa fünf bis zehn Prozent aller Diabeteskranken. Die Patienten müssen Insulin künstlich zuführen, da es in der Bauchspeicheldrüse nicht mehr gebildet werden kann. Der Großteil der Diabetes-Patienten leidet aber am Typ-2-Diabetes. Diese Form tritt meistens erst im Erwachsenenalter auf und kann vor allem im Anfangsstadium durch gesunde Ernährung und mehr Bewegung beeinflusst werden. Denn Risikofaktoren für den Typ-2-Diabetes sind vor allem Übergewicht und zu wenig körperliche Bewegung.

Diabetes - die Folgen und die Rolle der Corona-Pandemie

Diabetiker sind häufig mit schlimmen Begleit- und Folgeerkrankungen konfrontiert, die Blutgefäße, Nerven und Organe betreffen können. In der Corona-Pandemie gehörten sie zu den vom Robert Koch-Institut (RKI) aufgeführten Risikogruppen, für die ein ausreichender Impfschutz besonders wichtig ist.

Zur Übersicht: "Alles Wissenswerte zum Coronavirus"

Corona-Pandemie: Mehr Diabetes-Erkrankungen nach Lockdowns

Doch nicht nur das. Während der Pandemie, so belegen Daten des bundesweiten DPV-Registers (Diabetes-Patienten-Verlaufsdokumentation) der Jahre 2020/2021, die der "Deutsche Gesundheitsbericht Diabetes 2023" zitiert, ist die Anzahl der an Diabetes Erkrankten in Deutschland mehr als sonst angestiegen.

Bei Kindern und Jugendlichen war der Anstieg an Diabetes-Typ-1-Fällen laut dem Bericht im Jahr 2020 etwa drei Monate nach den maximalen Covid-19-Inzidenzen zu beobachten, also im Sommer 2020. "Die Gründe für den Inzidenzanstieg für Typ-1-Diabetes im Sommer 2020 sind unklar, vermutet werden in erster Linie veränderte Lebensumstände, die auf die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung zurückzuführen sind (soziale Isolation, Rückgang typischer pädiatrischer Infektionskrankheiten, psychische Stressfaktoren)", heißt es in dem Bericht.

Außerdem gehen die Verfasser des von der Deutschen Diabetes Gesellschaft e.V. und der Deutschen Diabetes Hilfe anlässlich des diesjährigen Weltdiabetestages herausgegebenen Berichts davon aus, dass sich das Risiko für Typ-2-Diabetes in der Bevölkerung aufgrund der Folgen der Lockdowns während der Pandemie insbesondere durch die "verringerte körperliche Aktivität und Gewichtszunahme" vieler Menschen erhöhen wird. "Diese Risikofaktoren betreffen insbesondere sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen", heißt es in dem Papier weiter. Einen Lichtblick gibt es aber: So seien die Sterberaten bei Menschen mit Diabetes laut dem Bericht in den vergangenen Jahrzehnten international um etwa ein Drittel gesunken.

Warum eine frühe Diagnose von Diabetes wichtig ist

Ein Problem von Diabetes ist: Die Diagnose der Erkrankung wird oft zu spät gestellt - mit schwerwiegenden Folgen. Darauf verweist Robert Wagner, Leitender Oberarzt an der Klinik für Endokrinologie und Diabetologie am Universitätsklinikum Düsseldorf und Leiter des Klinischen Studienzentrums am Deutschen Diabetes Zentrum (DDZ) Düsseldorf, in einer kürzlich veröffentlichten Mitteilung.

So sei die Komplikationsrate bei Menschen mit Diabetes Typ 2 bereits zum Zeitpunkt der Erstdiagnose sehr hoch: Rund ein Drittel weise dann bereits Diabetes-typische Schädigungen auf. Das deute nicht nur darauf hin, dass die Diagnose Typ-2-Diabetes häufig zu spät gestellt werde, es zeige auch, dass die gesundheitlichen Folgen des sogenannten Prädiabetes bislang unterschätzt würden. "Viele Patienten verharren lange in diesem Vorläuferstadium des Typ-2-Diabetes“, wird der Diabetologe in der Veröffentlichung zitiert. Der Mediziner will deshalb zusammen mit seinen Kollegen eine genauere Kategorisierung der verschiedenen Diabetes-Subtypen bei der Diagnose vorantreiben, um Diabetes-Patienten künftig noch besser behandeln zu können.

Weltdiabetestag auch in diesem Jahr wieder online

Wie schon in den vergangenen Jahren findet der Weltdiabetestag auch dieses Jahr wieder virtuell statt. Obwohl der Weltdiabetestag eigentlich erst am 14. November 2022 - dem Geburtstag des Insulin-Entdeckers Frederick Banting - ist, startet das Programm dazu schon am Sonntag, den 13. November 2022. Interessierte können über einen Link auf der Webseite des Weltdiabetestages daran teilnehmen und weitere Informationen rund um das Thema Diabetes finden.