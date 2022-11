US Midterm Elections: Die ersten Ergebnisse

In den USA finden Kongresswahlen statt, die den Demokraten von Präsident Joe Biden die Mehrheit in einer oder beiden Kammern kosten könnten. Mit ersten Ergebnissen wird in der Nacht auf Mittwoch (MEZ) gerechnet, die endgültigen Mehrheitsverhältnisse stehen jedoch womöglich erst in einigen Wochen fest. Wichtige Entwicklungen in unserem News-Ticker:

00.30 Ergebnisse könnten sich hinziehen...

Mit ersten aussagekräftigen Ergebnissen wurde erst am frühen Mittwochmorgen mitteleuropäischer Zeit gerechnet. Wegen einiger knapper Rennen könnte der Ausgang der Wahlen nach Einschätzung mancher Experten erst nach mehreren Tagen oder sogar Wochen feststehen.

Bei den "Midterms" in der Mitte der vierjährigen Amtszeit von Präsident Joe Biden werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus neu vergeben und 35 der 100 Sitze im Senat, der zweiten Kammer des US-Parlaments. Auch über zahlreiche Gouverneursposten und andere wichtige Ämter in den Bundesstaaten wird abgestimmt. Vielerorts finden auf lokaler Ebene Referenden statt, etwa zu Themen wie Abtreibung, Mindestlohn oder die Legalisierung von Marijuana.

Bidens Demokraten droht der Verlust ihrer Mehrheit im Kongress, was den politischen Spielraum des Präsidenten empfindlich einschränken würde. Den Republikaner wurden nach Umfragen gute Chancen eingeräumt, die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu übernehmen. Im derzeit knapp von den Demokraten kontrollierten Senat wurden Kopf-an-Kopf-Rennen um mehrere Sitze erwartet.

Übernehmen die Republikaner die Kontrolle im Kongress, dürfte die zweite Hälfte von Bidens Amtszeit von Blockade, Reformunfähigkeit und parteipolitischen Kämpfen geprägt sein. Vom Wahlausgang hängt auch ab, ob Biden sich am Ende aussichtsreich für eine weitere Amtszeit bewerben kann.

Erobern die Republikaner eine oder beide Kongresskammern, wird der Demokrat Biden ab Januar keine größeren Gesetzesinitiativen mehr durchsetzen können. Außerdem drohen ihm und seiner Regierung in dem Fall parlamentarische Untersuchungen bis hin zu Amtsenthebungsverfahren. Ohne Mehrheit im Senat bekäme Biden keine Personalien auf Bundesebene mehr durch, die in der Kammer bestätigt werden müssen. Das gilt auch für die bedeutende Besetzung von Bundesrichter-Posten.

00.14 Sind die Demokraten zu extrem?

CNN meldet, dass in einer Nachwahlbefragung die Mehrheit der Wählenden in den USA der Meinung ist, dass die Demokraten zu extrem seien (51%). 48 Prozent sind nicht dieser Meinung. CNN hat die US-Wähler auch befragt, welche Partei das Thema "Inflation" am besten in den Griff bekommt. 54 Prozent der Wählenden in den USA sind überzeugt, die Republikaner könnten das Thema am besten regeln. 42 Prozent trauen dies den regierenden Demokraten zu.

00.08 Uhr Die wichtigsten Themen für Wähler bei der US-Kongresswahl

Das Meinungsforschungsinstitut Edison Research hat in Nachwahlbefragungen die wichtigsten Themen für die US-Bürger bei der Kongresswahl zusammengetragen.

Es folgen ausgewählte, gerundete Ergebnisse der Erhebung.

* Drei von zehn Wählern nennen die Inflation den wichtigsten Faktor für ihre Entscheidung in der Wahlkabine.

* Drei von zehn Wählern verweisen dagegen auf die Abtreibung als zentrales Thema.

* Einer von zehn Wählern bezeichnet wiederum die Kriminalität als wichtigste Frage, die gleiche Quote wie bei Einwanderung und Waffengesetze.

Edison Research fragte zudem nach der Einschätzung der Wähler zu verschiedenen Themen. Eine Auswahl der Ergebnisse:

* Acht von zehn Wählern bewerten die Wirtschaftslage als nicht so gut oder schlecht.

* Sieben von zehn Wählern sehen die Demokratie in den USA in Gefahr.

* Sechs von zehn Wählern sagen, dass die Benzinpreise für sie zuletzt eine finanzielle Belastung darstellten.

* Sechs von zehn Wählern haben eine negative Meinung von Ex-Präsident Donald Trump, vier von zehn dagegen eine positive.

* Ebenfalls sechs von zehn Wählern sind der Meinung, dass Abtreibungen legal sein sollten.

* Fünf von zehn Wählern berichten, dass die finanzielle Lage ihrer Familie schlechter ist als vor zwei Jahren. Drei von zehn bezeichnet sie dagegen als unverändert und zwei von zehn als besser.

00.01 Uhr Erste Wahllokale in den USA schließen

Bei den Zwischenwahlen in den USA haben die ersten Wahllokale geschlossen. In Teilen der US-Bundesstaaten Indiana und Kentucky gingen die Abstimmungen am Dienstagabend (18.00 Uhr Ortszeit/ 0.00 Uhr MEZ) zu Ende. Da sich die USA über mehrere Zeitzonen erstrecken, zieht sich die Wahl insgesamt sehr lange hin: In weiten Teilen Alaskas und auf Hawaii sind die Wahllokale noch bis 6.00 Uhr MEZ geöffnet. Mit ersten aussagekräftigen Ergebnissen wird erst am frühen Mittwochmorgen mitteleuropäischer Zeit gerechnet. Bei den Zwischenwahlen, den sogenannten Midterms, werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus neu vergeben und 35 der 100 Sitze im Senat, der zweiten Kammer des US-Parlaments.

23: 45 Uhr 80% der Wählenden beklagen Wirtschaftslage

Nachwahlbefragungen des Meinungsforschungsinstituts Edison Research zufolge bewerten etwa acht von zehn US-Wählern die Wirtschaft des Landes als nicht so gut oder schlecht. Für etwa 30 Prozent der Wähler sei die Inflation der wichtigste Faktor für ihr Abstimmungsverhalten gewesen, heißt es. Für ebenfalls etwa drei von zehn Wählern sei die Abtreibungsdebatte dagegen die vordringliche Frage gewesen. Sechs von zehn Befragte hätten berichtet, dass die Benzinpreise zuletzt eine finanzielle Belastung gewesen seien.

23.40 Uhr: Was sind die entscheidenden Themen?

Wenn man den US-TV-Networks Glauben schenken mag, dann sind Themen wie "Inflation" und "Migration" die beherrschenden Themen der Zwischenwahlen. Diese Aussage ist allerdings mit Vorsicht zu genießen. Die Wahlkreise in den verschiedenen US-Bundesstaaten sind extrem heterogen. Sprich: In Kalifornien können die Demokraten mit einem sicheren Sieg rechnen, während in Staaten wie Arizona oder Pennsylvania der Ausgang der vage ist. Der Ausgang dieser Wahl bleibt deshalb spannend. Viele TV- und Radiosender in den USA sagen sogar voraus, dass sich in einzelnen Wahlkreisen die Ergebnisse über Tage oder sogar noch Wochen hinziehen können.- Es lohnt sich also die Nacht bei BR24 zu verbringen und die aktuellen Ergebnisse zu verfolgen.

23.20 Uhr Aussicht auf politisches Patt gibt Aktien Auftrieb

Die Aussicht auf ein politisches Patt bei einem Sieg der Republikaner in mindestens einer Kammer ist Experten zufolge ein Grund für die jüngste positive Stimmung an der Wall Street. "Ich denke, die Märkte erholen sich wegen der Aussicht auf einen 'gridlock'", sagt Jack Ablin von Cresset Capital. Die hohen Staatsausgaben hätten die Zentralbanken zuletzt weltweit vor Probleme gestellt, sagt er. "Die Aussicht, dass es keine Gesetze geben wird, ist ein positives Signal für die Inflation." Nach Daten von RBC Capital Markets lag die jährliche Rendite des S&P 500 im Schnitt bei 14 Prozent bei einem "geteilten" Kongress. Wenn sich ein demokratischer Präsident und ein republikanischer Kongress gegenüberstanden, waren es 13 Prozent.

Kontrollierten die Demokraten dagegen beide Gewalten, lag die Rendite bei zehn Prozent, wie es unter Berufung auf Daten seit 1932 heißt.

23.01 Uhr US-TV Networks sind vorsichtig

TV-Sender wie CNN sind vorsichtig, wenn es um eine Prognose zum Ausgang der US-Zwischenwahlen geht. Nur so viel ist sicher: Bei den Kongresswahlen zeichnet sich eine möglicherweise längere Zitterpartie ab. Vor allem bei der Abstimmung über die künftige Zusammensetzung des US-Senats wurde mit mehreren hauchdünnen Entscheidungen gerechnet, etwa in Pennsylvania, Georgia und Arizona. Rund ein Drittel der 100 Sitze im Senat standen am Dienstag zur Abstimmung und alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus. Dazu kamen noch Abstimmungen über Gouverneure in 36 US-Staaten sowie über zahlreiche andere Ämter.