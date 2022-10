Virologin rechnet mit parallelen Corona- und Grippewellen

Doppelbelastung für Ärzte und Pflegepersonal

Für Krankenhäuser und Arztpraxen bedeute ein gleichzeitiges Auftreten von vielen Grippe- und Corona-Infektionen eine zusätzliche Belastung, gab Protzer zu bedenken. Hinzu komme, dass das Klinikpersonal durch Krankheitsfälle nun selbst häufiger ausfalle, was die Lage zusätzlich erschwere. "Das ist ein auseinandergehender Trend, weniger Mitarbeiter und mehr Arbeitsbelastung." Bereits Mitte September - also verhältnismäßig früh in der Saison - zirkulierten laut Protzer die ersten Grippe-Fälle. Diese Entwicklung habe man auch auf der Südhalbkugel beobachtet: "In Australien hat es auch relativ früh eine heftige Grippewelle gegeben."

Protzer: Werden mit Coronavirus "einfach leben müssen"

Zur weiteren Entwicklung sagte die Virologin, das Corona-Virus würde in seinen Varianten immer ansteckender, mache zugleich aber weniger schwer krank. Diese Entwicklung sei damit zu erklären, dass das Virus so mehr Menschen erreiche: "Ein Virus, das schwerer krank macht, führt dazu, dass ich zu Hause im Bett liege. Wenn ich zuhause im Bett liege, laufe ich nicht rum und stecke andere an", erklärte die Virologin. Für das Virus sei das ein evolutionärer Nachteil, da es sich weniger gut in der Gesellschaft verbreiten könne.

Protzer gab zu bedenken, dass es sich bei Corona um einen Krankheitserreger handle, der uns nicht mehr verlassen werde und "mit dem wir einfach leben müssen". In der Frage der Isolationspflicht sollte man Corona- und Grippe-Erkrankte daher gleich behandeln. In beiden Fällen müsse gelten: Wer krank ist, bleibt zuhause.