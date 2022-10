Droht heuer eine Grippewelle? FAQ zur Grippeimpfung

Es ist Herbst, das Wetter entsprechend ungemütlich. Mit der nasskalten Jahreszeit beginnt auch die Saison der echten Grippe, auch Influenza genannt. Influenza-Viren, die die Grippe hervorrufen, zirkulieren nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) schon im Herbst.

Droht in diesem Jahr eine schwere Grippewelle?

In den vergangenen zwei Jahren spielte die Grippe aufgrund der Coronamaßnahmen nahezu keine Rolle. Und in diesem Jahr? Prognosen beruhen zumeist auf den Daten, die aus Australien kommen. Dort geht die Grippesaison langsam dem Ende zu. Prof. Dr. Anke Huckriede, Professorin für Vakzinologie am Institut für Medizinische Mikrobiologie an der Universität Groningen in den Niederlanden meint dazu: "Durch den COVID-19-bedingten Lockdown, Maske tragen und Isolation trat die echte Grippe, die Influenza, in den letzten vergangenen zwei Wintern praktisch gar nicht auf. Wiederholt wurden und werden darum Befürchtungen geäußert, dass uns in diesem Winter eine besonders schwere Grippewelle bevorsteht. Daten aus Australien, wo die Grippesaison inzwischen zuende geht, stützen diese Befürchtung allerdings nicht. Zwar begann die Grippewelle in Australien ungewöhnlich früh und zeigte einen sehr steilen Anstieg, aber dann waren die Zahlen relativ schnell wieder rückläufig, sodass die Grippewelle insgesamt durch die australischen Behörden als gering bis moderat eingestuft wird. Auch waren vor allem Kinder und Jugendliche betroffen, bei denen schwere Krankheitsverläufe selten sind."

Dr. Ralf Dürrwald, Leiter des Nationalen Referenzzentrums für Influenza am Robert Koch-Institut (RKI), Berlin sagt, dass es schwer sei, eine Prognose zu wagen: "Der Verlauf einer Grippesaison hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab und lässt sich generell nicht vorhersagen. Die Schwere einer Grippewelle kann immer erst im Nachhinein beurteilt werden. Was wir anhand unserer Surveillance-Systeme aktuell sehen, ist, dass sich Atemwegsviren zurzeit weitgehend ungebremst in der Bevölkerung verbreiten können – und damit auch Influenzaviren."

Wann ist der beste Zeitpunkt für die Grippeimpfung?

Das RKI rät, sich am besten im Oktober oder November, spätestens aber bis Mitte Dezember, gegen die saisonale Grippe impfen zu lassen. Das ist der ideale Zeitpunkt, um auf dem Höhepunkt einer Grippewelle geschützt zu sein. Das Immunsystem braucht circa 14 Tage, um den Schutz gegen die Erreger vollständig aufzubauen.

Außerdem schützt man sich so vor Doppelinfektionen zum Beispiel mit Corona. Grippewellen - also eine erhöhte Influenza-Aktivität - beginnen aber meist erst im Januar und dauern drei bis vier Monate.

Wie lange soll der Abstand zwischen Grippeimpfung und Corona-Impfung sein?

Eine Influenza-Impfung und eine Impfung gegen Corona können laut RKI gleichzeitig verabreicht werden. Ein Impfabstand von zum Beispiel zwei Wochen ist also nicht nötig. Das gilt aber nur, wenn es sich bei dem Grippeimpfstoff um einen Totimpfstoff handelt, was laut RKI in Deutschland in der Regel der Fall ist. Wer unter Beschwerden nach der Impfung wie Schmerzen oder Schwellungen an der Einstichstelle leidet, sollte bei gleichzeitiger Impfung die Impfungen auf beide Arme verteilen. Dürrwald sagt dazu: "Die COVID-19- und Grippeimpfung können auch gleichzeitig beim selben Termin durchgeführt werden. Die Impfungen bieten einen guten Schutz vor schweren Verläufen – auch Geimpfte sollten aber die empfohlenen Schutzmaßnahmen einhalten, weil der Schutz vor Infektionen nach Impfung individuell variiert und zeitlich begrenzt ist."

Für wen ist eine Grippeimpfung sinnvoll?

Die Menschen, die ein höheres Risiko für einen schweren Verlauf haben, sind bei Grippe und Corona sehr ähnlich. Dazu zählen: Menschen, die älter als 60 Jahre sind, Schwangere (ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel), Menschen, die beruflich viel Kontakt mit anderen haben wie Krankenhaus-Personal oder Altenpfleger, Patienten, die an einer chronischen Krankheit leiden wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Asthma sowie Kinder mit Diabetes.

Auch Kinder gegen Grippe impfen lassen

Da Kinder das Influenza-Virus maßgeblich übertragen, empfiehlt unter anderem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Grippeschutzimpfung für alle Kinder ab einem Alter von sechs Monaten. Prof. Dr. Markus Rose, Ärztlicher Leiter des Bereichs Pädiatrische Pneumologie, Allergologie und CF am Olgahospital im Klinikum Stuttgart: "Hierzulande empfiehlt die Ständige Impfkommission eine Impfung gegen Influenza nicht nur für ältere und chronisch kranke Menschen, sondern auch für Schwangere und Beschäftigte im Gesundheitswesen. Da Kinder eine wichtige Risikogruppe für die echte Virusgrippe sind, wäre es noch besser, grundsätzlich alle Kinder von sechs Monaten bis fünf Jahren gegen Grippe impfen zu lassen, wie es die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt. Ein klares Argument für eine Impfung ist zudem, dass Kinder eine erhebliche Rolle bei der Übertragung der Viren spielen, deutlich mehr als zum Beispiel bei SARS-CoV-2, und können ungeimpft auch eine Gefahr für abwehrschwache Kontaktpersonen darstellen."

Was sind die Symptome einer Grippe?

Bei einer echten Grippe muss man das Bett hüten. Die Symptome sind schwerwiegend. Der Körper ist geschwächt. In der Regel aber ist die Erkrankung nach zwei Wochen ausgestanden - es sei denn, es kommt zu gefährlichen Komplikationen.

Eine Influenza beginnt ganz plötzlich - oft innerhalb einer Stunde - mit hohem Fieber, das tagelang bis zu 40 Grad Celsius betragen kann. Dazu kommen Kopf- und Gliederschmerzen, trockener Reizhusten und eine allgemeine Schwäche. Nach etwa einer Woche werden die Symptome schwächer, nach ungefähr zwei Wochen ist die Grippe in der Regel überstanden.

Ist eine Grippe gefährlich und wie wird sie behandelt?

Für die Risikogruppen bedeutet eine Grippe-Erkrankung eine echte Gefahr, denn die Wahrscheinlichkeit für einen schweren Krankheitsverlauf ist erhöht. Die Grippe kann lebensgefährliche Komplikationen nach sich ziehen - die bedeutendsten sind eine bakterielle Lungen- oder eine Herzmuskelentzündung.

Die Grippeviren schwächen den Körper, sodass Bakterien angreifen können. So kann es zu Entzündungen von Lunge, Ohren, Nebenhöhlen, Gehirn und Herzmuskel kommen. Im schlimmsten Fall endet eine Grippe mit dem Tod - nicht wegen der Grippe als solcher, sondern wegen der Folgekrankheiten, die aufgrund der Immunschwächung auftreten.

Warum muss jedes Jahr erneut geimpft werden?

Eine Grippe wird durch Viren ausgelöst. Die Grippeviren sind listig und wandlungsfähig: Sie verändern sich ständig. Jedes Jahr muss daher ein neuer Impfstoff entwickelt werden, der gegen die aktuellen Influenzaviren, die gerade im Umlauf sind, wirksam ist. Jedes Frühjahr wagt die Weltgesundheitsorganisation dafür eine Prognose, um eine möglichst gute Übereinstimmung zwischen den vorherrschenden Grippeviren und dem Impfstoff herzustellen.

Wie gut schützt der Grippe-Impfstoff?

Eine Influenza-Impfung aktiviert das Immunsystem der geimpften Personen. Leider arbeitet das Immunsystem älterer Menschen oft nicht mehr so effektiv wie bei jungen Menschen. Das heißt aber nicht, dass ältere Menschen von vorneherein auf eine Impfung verzichten sollten.

Im Gegenteil: Auch wenn ihr Immunsystem nicht mehr so gut arbeitet, können sie das Risiko, an einer Influenza zu erkranken, im Schnitt um 50 Prozent reduzieren. Und sollten sie doch erkranken: Eine Grippe bei Geimpften verläuft deutlich milder und mit weniger Komplikationen als bei Nicht-Geimpften.

Welche Nebenwirkungen kann eine Grippe-Impfung haben?

Die Grippeschutzimpfung gilt als gut verträglich. Es werden ausschließlich Tot-Impfstoffe verwendet, die keine Erkrankung auslösen können. Manchmal tritt eine Rötung oder Schwellung der Einstichstelle auf oder es kommt zu leichten, grippeähnlichen Symptomen (Unwohlsein, Fieber, Gliederschmerzen), die aber in der Regel schnell abklingen. Schwere Nebenwirkungen wie Lähmungen, Hirnhautentzündung oder Krampfanfälle sind sehr selten.

Was muss man nach der Grippeimpfung beachten?

Wer eine Erkältung hat oder diese gerade erst überwunden hat, sollte sich nicht impfen lassen, sondern warten, bis er wieder ganz gesund ist. Babys und Patienten mit einer Allergie gegen Hühnereiweiß sollten erst mit einem Arzt klären, ob sie sich gegen Grippe impfen lassen dürfen. Denn die Impfstoffe werden auf Basis von Hühnereiweiß hergestellt.