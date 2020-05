SpaceX: Erster bemannter Flug mit der Crew Dragon am Start

Am Mittwoch, den 27. Mai 2020, um 22.33 Uhr unserer Zeit soll die Raumkapsel Crew Dragon an der Spitze einer Falcon 9-Rakete ins All starten und dabei erstmals Menschen an Bord dabei haben: die beiden US-amerikanischen Astronauten Robert Behnken und Douglas Hurley.

Unterwegs zur Internationalen Raumstation ISS

Ihr Ziel ist die Internationale Raumstation ISS, bei der die Crew Dragon, wenn alles planmäßig verläuft, etwa 19 Stunden später ankommt. Wie lange Hurley und Behnken auf der ISS bleiben, ist noch unklar. Es könnten mehrere Monate werden, denn sie werden dringend gebraucht: Da einige Flüge zur ISS zuletzt verschoben wurden, sind derzeit nur drei Astro- bzw. Kosmonauten an Bord der Raumstation, zu wenige, um neben dem Routinebetrieb auch noch Weltraum-Experimente durchzuführen.

Testflug für zukünftige bemannte Raumfahrt

Der erste bemannte Flug der Crew Dragon heißt Demo-2 und ist nicht Teil einer Weltraummission, sondern sich selbst Aufgabe genug. Es ist der entscheidende Testflug für die Raumkapsel: Zukünftig sollen die Crew Dragon-Kapseln des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX Astronauten im Auftrag der NASA zur ISS bringen.

Erstmals wieder Abflug aus den USA

Darauf fiebern die USA seit Langem hin: Mit dem Start der Crew Dragon vom Weltraumbahnhof Kennedy Space Center in Florida geht die Reise für US-Astronauten erstmals wieder von zuhause los. An Bord einer US-amerikanischen Kapsel, die mit einer US-amerikanischen Rakete von US-amerikanischem Boden abhebt - der Pathos ist in den Pressemitteilungen von SpaceX und der US-Raumfahrtbehörde NASA nicht zu überlesen.

Fast ein Jahrzehnt Sojus nach den Space Shuttles

Dabei war das jahrzehntelang Normalität, solange die Space Shuttles der USA noch im Dienst waren. Doch seit dem letzten Flug des Space Shuttles Atlantis im Juli 2011 hatten die USA kein eigenes Transportmittel mehr für die bemannte Raumfahrt. Astronauten - aus den USA wie aus Europa und jedem anderen raumfahrenden Land außer China - konnten neun Jahre lang nur mit den russischen Sojus-Kapseln ins All gebracht werden. Auch der deutsche Astronaut Alexander Gerst, der zweimal auf der ISS war, reiste jedes Mal an Bord einer Sojus.

Zwei erfahrene Astronauten reiten den "Drachen"

Die beiden Astronauten, die beim ersten bemannten Flug der Crew Dragon an Bord der Raumkapsel sind, können den direkten Vergleich zwischen alten und neuen US-Raumfahrtzeugen machen: Beide reisten schon zweimal mit den Space Shuttles ins Weltall. Douglas Hurley war der Pilot des letzten Shuttle-Flugs der Atlantis 2011.

Touchscreen zur Steuerung der Raumkapsel

Einige große Unterschiede wird es für die beiden Raumfahrer auf jeden Fall geben: Statt mit Knöpfen und Hebeln ist die Raumkapsel von SpaceX mit einem Touchscreen ausgestattet. Damit werden die Astronauten allerdings wohl wenig zu tun haben, da das Andockmanöver an die ISS vollautomatisch erfolgt.

Doch die Landung am Ende der Mission wird weitaus weniger sanft sein als der Landeanflug eines Space Shuttles auf dem Rollfeld: Die Crew Dragon landet, gebremst von einem Fallschirm, recht hart im Pazifik.

Kritischer Moment auf der Startrampe

Schon vor dem Start kommt allerdings der schwerwiegendste Unterschied zum Tragen: Die Falcon 9-Rakete, ebenfalls von SpaceX, braucht besonderen Treibstoff. Er ist so stark gekühlt, dass die Rakete erst 35 Minuten vor dem Start betankt wird. Da sind die beiden Astronauten längst an Bord ihrer Kapsel an der Spitze der Rakete. Und diesem Moment dürften alle mit gemischten Gefühlen entgegenblicken.

Vor einem Jahr explodierte eine Crew Dragon-Kapsel

Im April 2019 explodierte eine Crew Dragon-Raumkapsel beim Test ihrer Notfall-Triebwerke, nur einen Monat nach dem ersten Testflug der Crew Dragon im März 2019. In beiden Fällen waren keine Menschen an Bord. Der erste bemannte Flug der Crew Dragon ist also erst der zweite Weltall-Trip überhaupt für die neue Raumkapsel.

Lange Erfahrung mit dem Frachttransporter Dragon

Allerdings ist ihr unbemannter älterer Vorläufer Dragon schon seit Ende 2012 in regelmäßigem Einsatz: Dieser Frachttransporter von SpaceX bringt immer wieder Ausrüstung und Nachschub auf die Raumstation.

Verläuft der Testflug der Crew Dragon wie geplant, dann könnte sie möglicherweise auch den nächsten deutschen Astronauten Matthias Maurer zur ISS bringen - vielleicht schon im kommenden Jahr.

Gegründet wurde das private Raumfahrtunternehmen SpaceX im Jahr 2002 vom Unternehmer Elon Musk, der den Online-Bezahldienst PayPal mitbegründete und als Chef des Elektroauto-Unternehmens Tesla bekannt ist.