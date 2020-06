Asteroiden Die sterngleichen, irrenden Gesellen

Forscher aus aller Welt, darunter auch vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen und der Europäischen Südsternwarte Eso bei München, haben die Aufzeichnungen von winzigen Helligkeitsschwankungen, die durch die Rotation des Asteroiden entstehen, ausgewertet. Diese Daten wurden mit theoretischen Arbeiten über die Wärmeabstrahlung von Asteroiden kombiniert.

Die Forscher haben erkannt, dass "Itokawa" immer schneller rotiert: Um etwa 45 Millisekunden verkürzt sich die Zeit für eine vollständige Rotation binnen eines Jahres. Bei kleinen, unregelmäßig geformten Körpern könne sich die Rotation durch den Einfluss der Sonne verändern, erläutern die Forscher. Sie absorbieren Lichtteilchen - Photonen - die sie als Wärme wieder an die Umgebung abgeben. Wegen ihrer unregelmäßigen Form passiert das an verschiedenen Stellen unterschiedlich stark. Es kommt zu einem winzigen, aber andauernden Drehmoment.

Die abgeleiteten Daten lassen darauf schließen, dass der kleinere Knubbel des Asteroiden eine Dichte von rund 2.850 Kilogramm pro Kubikmeter hat - was etwa der von Granit entspricht. Der größere Teil besitzt eine Dichte von 1.750 Kilogramm pro Kubikmeter - was dicht zusammengepresstem Sand nahekommt. "Zum ersten Mal ist es uns gelungen, herauszufinden, was sich im Inneren eines Asteroiden befindet", sagte Stephen Lowry von der Universität Kennt. "Itokawa" könnte durch eine Kollision zweier Brocken entstanden sein - einer davon hart wie Granit, der andere eher von sandartiger Konsistenz.