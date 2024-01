Überraschungsfund: Seltenes Mineral "Humboldtin" entdeckt

💡 Wo wurde Humboldtin schon gefunden?

Humboldtin wird meist an Orten gefunden, an denen Braunkohle abgebaut wird, meistens zusammen mit Gips und Tschermigit (Ammonalaun). In Deutschland wurde das Mineral bisher an folgenden Orten entdeckt: bei Ortenberg in Baden-Württemberg, an der Hartkoppe und am Rehberg (beides Landkreis Aschaffenburg) und in der Matthias-Zeche bei Schwandorf in Bayern, bei Großalmerode in Hessen, bei Potschappel und Altmannsgrün in Sachsen sowie in der Uranlagerstätte bei Ronneburg in Thüringen. Weitere Fundorte liegen in Brasilien, England, Kanada, Ungarn, den USA und auf der Insel Elba.