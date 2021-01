Schule und Corona: Wie lassen sich die Bildungslücken schließen?

Das gilt natürlich nicht nur für Bayern. Internationale Studien zeigen, dass die Corona-Pandemie weltweit gravierende Folgen hat für die Bildung. In diesem Zusammenhang sprach die UN-Kultur- und Bildungsorganisation UNESCO im Sommer von "Lernverlusten, die über diese Generation hinaus drohen", die Pandemie würde "jahrzehntelange Fortschritte" zunichtemachen.

Nicht jedes Kind kann selbstständig lernen

Immerhin ist seitdem einiges passiert: In Bayern kann inzwischen jedes Kind Zugang zu einem Leihcomputer haben, trotzdem bleiben viele Probleme ungelöst. Denn nicht jedes Kind ist in der Lage, sich selbst zu organisieren und selbstständig zu lernen. Erst recht nicht, wenn es mit mehreren Geschwistern und den Eltern auf engem Raum lebt. Da bleibe oft kein Platz und keine Ruhe zum Lernen, so Simone Fleischmann. Hinzu kämen die psychischen Belastungen durch finanzielle Sorgen oder den Jobverlust eines Elternteils. "Dadurch entstehen neue Krisenherde in der Familie, die für Kinder schwer auszuhalten sind", erklärt Simone Fleischmann.

Manche Kinder plagen Schuldgefühle und Scham

In so einer Situation fühlten sich Kinder manchmal schuldig, dass sie jetzt auch noch zuhause sind und auch noch Hilfe von ihren Eltern brauchen, so Simone Fleischmann. Die Möglichkeit, sich einen Laptop auszuleihen, nehmen manche Eltern gar nicht erst in Anspruch:

"Es gibt Eltern, die wollen nicht, dass man sieht, wo die Kinder sitzen, viele Kinder wollen nicht an Videokonferenzen teilnehmen, weil sie sich ein bisschen schämen, für das, was in ihrem Räumen los ist. Und viele Eltern haben prinzipiell auch Angst, zuzugeben, dass sie ein Endgerät bräuchten, weil man nicht sagen will, dass man sich keins leisten kann."