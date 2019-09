Schon in der Jungsteinzeit tranken Babys aus Fläschchen

Archäologische Funde an mehreren europäischen Standorten beweisen: Schon in sehr frühen Zeiten gab es kleine Trinkgefäße aus Ton oder Keramik mit einem sehr engen Ausguss, durch den Flüssigkeit tröpfeln konnte. Manchmal hatten die Gefäße tierähnliche Formen. Zunächst dachten Forscher der Universität Bristol, dass ältere und gebrechliche Menschen auf diese Form der Gefäße zurückgegriffen haben. Doch Funde von Gefäßen in alten Säuglingsgräbern, die Rückstände von Tiermilch enthielten, belegen, dass Babys wohl schon in prähistorischen Zeiten mit Tiermilch gefüttert wurden. Diese Funde stammen aus der Jungsteinzeit. Sie datieren aus der Zeit zwischen 5.500 und 4.800 v. Chr.

Babyboom in der Jungsteinzeit

In der Jungsteinzeit, auch Neolithikum genannt (9.000 bis 5.500 v. Chr.), entstand Ackerbau und Viehzucht und eine Art der Vorratshaltung. Der Übergang zur Landwirtschaft führte zu einem deutlichen Bevölkerungswachstum. Doch wie kam es zu dem Babyboom? Diese Frage trieb die Forscher aus Bristol um. Der Schlüssel ist ihrer Meinung nach in der Ernährung der Säuglinge zu suchen.

Früheres Abstillen führte zu Bevölkerungswachstum

Die Forscher nehmen an, dass die Säuglinge zur Zeit der Jäger und Sammler mehrere Jahre lang gestillt wurden. Mit Einführung der Landwirtschaft und dem Beginn der Sesshaftigkeit in der Jungsteinzeit wurden die Babys früher von der Muttermilch entwöhnt und die Mütter boten ihnen stattdessen tierische Milch und Getreideprodukte an. Frauen, die abstillen, können wieder schwanger werden, und das führte zum demografischen Wandel im Neolithikum – so die Annahme der Wissenschaftler.

Funde von Trinkgefäßen in Bayern

Um ihre These zu untermauern, untersuchten Julie Dunne und ihre Kollegen aus Bristol Trinkgefäße aus Kindergräbern in Bayern, denn in Europa werden diese Art von Babyfläschchen im Lauf der Bronze- und Eisenzeit immer häufiger. Ein Gefäß stammt aus der Zeit zwischen 1.200 und 800 v. Chr. (Fundort in Augsburg-Haunstetten aus der späten Bronzezeit) und zwei Gefäße sind aus einer Grabstätte aus der Zeit zwischen 800 bis 450 v. Chr. (Fundort im unteren Altmühltal aus der frühen Eisenzeit). Die Gefäße waren klein, zwischen fünf und zehn Zentimeter, und hatten einen sehr kleinen Ausguss.