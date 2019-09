Der Sound der Steinzeit - Prähistorische Instrumente

Wie klingt eine eiszeitliche Flöte aus einem Knochen eines Schwans? Wie die aus einem Gänsegeierknochens oder aus Mammutelfenbein? Diese prähistorischen Musikinstrumente sind zwischen 30.000 und 40.000 Jahre alt und wurden auf der Schwäbischen Alb im Lonetal gefunden. Sie sind die bisher ältesten bekannten Kunstwerke des Menschen.

Steinzeitliche Instrumente aus Knochen

Auf ihnen spielen kann man heute nicht mehr, zu wertvoll sind die Fundstücke, die nur so groß wie ein Kugelschreiber sind. Doch Musiker haben sie mittlerweile nachgebaut und ausprobiert:

"Bei keiner dieser Flöten hat man ein Mundstück gefunden. Bei der ältesten Flöte aus dem Gänsegeierknochen könnte man ein Mundstück vermuten, aber das ist sehr schwierig anzuspielen. Von daher könnte es auch sein, dass da noch ein Rohrblatt drauf war. So richtig genau weiß man es nicht. Und diese Elfenbeinflöte kann ich auch als Kerbflöte spielen oder als Schrägflöte, es gibt verschiedene Möglichkeiten." Gabriele Dalferth, Musikerin

Ideales Tal für Steinzeitmenschen

Das Lonetal ist ein idyllisches Tal, in der letzten Eiszeit erstreckte sich hier eine Tundra, wie man sie aus Lappland kennt. Alpengletscher reichten bis an die rund 20 Kilometer entfernte Donau heran. Die Täler der Alb dienten als Wanderkorridore für große Tierherden: Wildpferde, Steppenbisons, Rentiere, Mammute. Hier lebten auch große Raubtiere, Löwen, Hyänen und Wölfe. Für den Menschen, Homo sapiens, war das Lonetal am Ende der Eiszeit offensichtlich ein lohnendes Gebiet, auch, weil hier zahlreiche Höhlen sind, die sich als Wohnstätte geeignet haben. Zum Beispiel die Vogelherdhöhle bei Günzburg:

"Hier befinden wir uns am Originalschauplatz, wo vor vierzigtausend Jahren die ersten figürlichen Kunstwerke der Menschheit geschaffen wurden." Patricial Däubler, Leiterin Archäopark Vogelherd

In der Höhle wurden ein Mammut und ein Höhlenlöwe gefunden, jeweils aus Mammutelfenbein. In der Nähe, in der Hohle-Fels-Höhle bei Blaubeuren, wurde die berühmte Venus gefunden, die 35.000 - 40.000 Jahre alt und bislang die älteste menschliche Darstellung weltweit ist.