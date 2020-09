Raumluftreiniger oder Lüften: Was hilft gegen Corona?

Die Infektionszahlen steigen und mit Blick auf die kälteren Jahreszeiten die Sorge, sich in geschlossenen Räumen mit dem Coronavirus anzustecken. Vor allem in den Schulen sind überfüllte Klassenzimmer schon seit Jahren ein Problem. Um nun aber Distanzunterricht zu vermeiden, wird versucht mit Mund-Nasen-Schutz und einer regelmäßigen Durchlüftung dem entgegen zu wirken. Im Hygienekonzept des Kultusministeriums werden alle Schulen in Bayern dazu aufgefordert. Doch nach jeder Stunde möglichst fünf Minuten alle Fenster komplett zu öffnen, kann das wirklich die einzige Lösung sein? Oder wären mobile Raumluftreiniger eine geeignete Maßnahme?

Was ist in geschlossenen Räumen anders als im Freien?

Eine Ansteckung mit Sars-Cov-2-Viren läuft über Tröpfchen, Aerosole oder über Kontakt, wenn wir einen Gegenstand anfassen, der mit Viren behaftet ist. Niesen oder Husten löst eine Tröpfcheninfektion aus, gegen die man sich mit genügend Abstand und herkömmlichen Masken gut schützen kann. Die Tröpfchen sinken rasch zu Boden. Kontaktflächen können durch regelmäßiges Desinfizieren und Händewaschen gereinigt werden. Doch in geschlossen Räumen ist die Möglichkeit einer Ansteckung mit Sars-Cov-2-Viren mehr gegeben, als im Freien und das liegt hauptsächlich an den Aerosolen. Wie sich Coronaviren jedoch verteilen und welcher Ansteckungsweg die Viren leichter weiter verbreitet, das ist wissenschaftlich noch nicht eindeutig geklärt. Vermutlich sind Aerosole von großer Bedeutung, betonen Virologen im Hinblick auf die bereits bekannten größeren Infektionsausbrüche.

Aerosole schweben in geschlossen Räumen

Aerosole sind winzige, 0,1 bis 0,2 Mikrometer kleine, feste oder flüssige Teilchen, die wir durch Ausatmen in die Luft schicken. Je nach Luftzirkulation schweben oder bewegen sie sich in unserer Umgebung. Mit unserer Atemluft stoßen wir etwa 50 Aerosolteilchen in der Sekunde aus und auf diesen Partikeln können die Viren sitzen. Unklar ist aber, wie viele Viren sich auf einem Schwebeteilchen befinden und wie viel Viren überhaupt notwendig sind, um sich zu infizieren. Weil sich die Partikel im Raum verteilen, können sie von anderen Menschen wieder eingeatmet werden. Mit gewöhnlichen Masken lassen sich Aerosole nicht ganz aufhalten, weil sie so winzig sind, können sie seitlich und an den Rändern einer Mund-Nasen-Bedeckung ausweichen. Nach bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen bewegen sich Aerosole mehrere Stunden in einem Raum, wenn sie nicht durch Luftbewegungen vertrieben oder verdünnt werden. Das kann durch klassisches Lüften geschehen oder mithilfe von Raumluftreinigern. Wissenschaftler suchen nach praktischen Lösungen für eine gute Luftqualität in geschlossenen Räumen.

Technische Lösung: Raumluftreiniger

Wie kann man nun Schüler und Lehrer vor ansteckenden Viren schützen, wenn sie sich in überfüllten und schlecht belüfteten Klassenzimmern mehrere Stunden aufhalten müssen? Forscher hoffen, mit mobilen Raumluftreinigern die Ansteckung in geschlossenen Räumen zu vermeiden bzw. zu reduzieren. An der Bundeswehruniversität München testete Christian Kähler und sein Team in einem originalgetreu nachgebauten Klassenzimmer den Einsatz von mobilen Raumluftreinigern.