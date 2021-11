Pobornici teorije zavjere i čežnja za „smakom svijeta“

Crveni trokut sa uskličnikom grčevito treperi; objava na kanalu servisa za poruke Telegram plijeni pažnju: „Oslobođenje je počelo. Istina izlazi na vidjelo!“ Jedan drugi korisnik saopštava na Telegramu da će taj događaj „biti od velike pomoći da pređemo u drugo, bolje vrijeme.“ Obje objave se odnose na prekid rada Facebooka, Instagrama i Whatsappa do kojeg je došlo početkom oktobra 2021.

Višesatni kolaps društvenih mreža i servisa za poruke mnogi vide kao početak novog svijeta, tačnije kao početak „novog svjetskog poretka“. Iza toga stoji jedna teorija zavjere.

Svijet iza svijeta

Fantazije o propasti svijeta su oduvijek igrale važnu ulogu među onima koji vjeruju u teoriju zavjere. Christian Schiffer, ekspert za mreže na Bayerischer Rundfunk i autor knjige o teorijama zavjere, uzrok tome vidi u vjerovanju tih ljudi da postoji „svijet iza svijeta“. Po riječima Schiffera ideologije zavjere ne misle da postoji samo „svijet kojeg mi vidimo” nego još jedan drugi skriveni svijet u kojem vlada „ultimativno zlo“. Zagovornici teorije zavjere sumnjaju da postoji mreža koju čine političari, privredni giganti, utjecajni ljudi iz čitavog svijeta koji „vuku konce“ i drže moć u svojim rukama. Takoreći "tajna elita", koja slijedi vlastiti, veliki plan.

U ovaj narativ prvenstveno vjeruju pristalice pokreta QAnon i pobornici teorije zavjere “Great Reset”. Ova dva pokreta nisu identična u svojim viđenjima i ciljevima, ali imaju dosta zajedničkih tačaka.

Za one koji vjeruju u zavjeru "svjetske elite" postoji samo jedan način da se toj eliti stane u kraj, a to je "Smak svijeta koji ruši sve.", kaže Christian Schiffer. Nakon toga ostaće samo oni koji su oduvijek predstavljali "istinu i dobro" odnosno oni koji vjeruju u ovu priču. Smak svijeta kao fantazija o spasenju i pročišćenju je važan dio teorije zavjere jer njeni pobornici vjeruju da su “zavjerenici”, “tajna vlada”, “Deep State” nepobjedivi ovdje i sada. Zbog toga oni vjeruju da će "smak svijeta" osloboditi svijet od navodne "svjetske elite".

Deset dana tame

U objavi na Telegramu sa trokutom koji hektično treperi moglo se pročitati i sljedeće: „Totalni prekid rada mreža Deep Statea. Nakon toga bar 10 dana potpune tame“. Deset dana tame. Ili kao što je napisao jedan drugi korisnik: „Mogu početi 10 Days of Darkness.“

Prema ideologijama zavjere deset dana tame predstavlja početak smaka svijeta. Međutim, zagovornici ovog narativa pod ovim ne podrazumijevaju apokalipsu. Po riječima Christiana Schiffera oni smak svijeta vide kao „fazu katastrofe, ali i pročišćenja“.

Tama je isto kao i građanski rat – vjeruju neki

Josef Holnburger je ekspert za teorije zavjere i suupravitelj Centra za monitoring, analizu i strategiju ( Center für Monitoring, Analyse und Strategie / CeMAS). U razgovoru za #Faktenfuchs kaže: “Oni ne predviđaju smak svijeta, nego nešto što je blizu smaku svijeta.”

Tih „10 dana tame“ su po mišljenju onih koji vjeruju u teoriju zavjere vrijeme u kojima imamo građanski rat, situaciju sličnu ratu, vojske na ulicama. Holnburger opisuje narativ pobornika teorije zavjere kao „vrijeme osvete“, osvete nad konkretnim osobama koje pobornici teorije zavjere svrstavaju u „tajnu svjetsku vladu“. U tu grupu npr. spadaju Hillary Clinton, Barack Obama i Bill Gates , porodice Rockefeller i Rothschild.

Pokret QAnon smatra da ti ljudi trebaju „odgovarati“ u građanskom ratu. Nije nikakva slučajnost da među njima ima ljudi jevrejskog porijekla, kaže Holnburger. Mitovi zavjere su posebno usmjereni na ovu populaciju. Holnburger smatra QAnonu teoriju opasnom: "Zato što je po svojoj strukturi antisemitska."

Ciljevi: Antisemitski, antidemokratski, rasistički

Prema vjerovanju teoretičara zavjere nakon „10 Days of Darkness“ svijet je „očišćen“ i počinje „veliko buđenje“ - “The Great Awakening”, Prema Holnburgeru to je u vezi sa antidemokratskim ili rasističkim predodžbama o tome kako bi svijet trebao izgledati. "Šire se ideje da bi tada svaki narod živio u svojoj zemlji", kaže Holnburger, "kao da postoji ideologija krvi i tla."

“Great Awakening”, o kojem pripovjeda pokret QAnon, smatra bivšeg predsjednika SAD Donalda Trumpa spasiteljskom figurom. Trump ne bi imao vodeću poziciju samo u SAD već i u Njemačkoj. Jezivo u ovoj ideologji je to „da nju prati ideja da treba uništiti zlo u ljudskom obliku.” Po Holnburgeru je „kod ove ideologije najopasniji ovaj mizantropski aspekt. Činjenica je da bi se za to vrijeme ljudi zaista ubijali.“

Schiffer govori čak i o „čežnji za građanskim ratom“ koja se isprepliće sa narativom o smaku svijeta. Neke pristalice se čak i konkretno pripremaju za ovaj trenutak tako što kupuju oružje, spremaju zalihe i slično.

Znakovi, posvuda su znakovi

Čekajući "smak svijeta" i "deset dana tame" "tumače se svi mogući znakovi koji bi mogli ukazivati na to da ovo doba dolazi", kaže Christian Schiffer. Tako su i katastrofalne poplave u pokrajinama Nordrhein-Westfalen i Rheinland-Pfalz protumačene kao takav jedan znak." U ove znakove se ubraja i prestanak rada Facebooka, koji je doduše bio vrlo ozbiljan i u nekim je slučajevima je utjecao i na dijelove interneta, ali za većinu ljudi to vjerojatno nije bio smak svijeta."

Frustracija raste, a sa njom i opasnost

Ali šta će se desiti ako se ovi navodni znakovi pokažu kao pogrešni? Prestanak rada Facebooka je doduđe trajao par sati, ali očigledno to nije bila najava početka „deset dana tame“. To su frustirajući momenti, kaže Josef Holnburger iz CeMAS, a ti su momenti trenutno česti među pobornicima zavjere.

Opasnost koja pri tome prijeti je da bi se pristalice ovih ideja mogli radikalizirati. “Jer bi oni mogli uzeti stvari u svoje ruke da bi prizvali tih 10 Days of Darkness ”, kaže Holnburger. Prilikom upada na Kapitol u Washington, D.C., glavnom gradu USA u januaru 2021. godine petero ljudi je izgubilo životi. I pri pokušaju upada u zgradu Reichstaga u Berlinu u ljeto 2020. nije trebalo puno da ljudi uđu i u zgradu.

Sa svakim događajem koji ova scena prepozna kao moguću polaznu tačku doći će do novog vala negodovanja, kaže Holnburger. Oni se uvijek iznova mobiliziraju za sljedećih "10 Days of Darkness". Po Holnbureru se to može opisati kao "stohastički terorizam": "U jednom trenutku netko će to uzeti u svoje ruke." Christian Schiffer "stohastičkim terorizmom" definiše situaciju kada se radikaliziraju ne pojedinci, već cijela grupa s ciljem da jedna osoba iz ove skupine prijeđe crvenu liniju, uzme oružje i postane ubojica.

Druga po veličini “Community” u Njemačkoj

Imati uvid u ovu scenu nije lako – jer je velika. Preme jednom istraživanju Public Religion Research Institut u SAD 15% ispitanika je podržavalo stavove QAnona. Prema jednoj reprezentativnoj studiji se svaki peti Amerikanac (20%) slaže sa tvrdnjom da će ”uskoro doći oluja koja će otpuhati moćne elite i dovesti prave vođe”.

Prema Holnburgeru najveći QAnon kanal na Telegramu na engleskom govornom području ima 330.000, a na njemačkom govornom području 150.000 pretplatnika. Broj pristalica sa njemačkog govornog područja je velik, a to je, prema Holnburgeru, “zastrašujuće”. Holnburger dodaje: Mora se pažljivo pratiti što se događa - i razmisliti o tome kako se ti ljudi mogu deradikalizirati.

Zaključak

Neki krugovi pobornika teorija zavjere su prestanak rada društvenih platformi protumačili kao „znak“ za početak „deset dana tame“. Po njima je ova faza početak „smaka svijeta“ nakon čega dolazi „veliko buđenje“, „ljepši i bolji svijet“.

Pristalice teorije zavjere QAnon vide "Deset dana tame" kao građanski rat u kojem će biti ubijene elite koje su po njihovim ubjeđenjima slijedile vlastite ciljeve u "tajnoj svjetskoj vladi". Prekid rada na Facebooku, Instagramu i Whatsappu je trajao nekoliko sati i nije doveo do nasilnih sukoba. Prema mišljenju stručnjaka takvi trenuci „frustriraju" pobornike teorije zavjere i povećavaju rizik da će se te pristaše radikalizirati i posegnuti za oružjem.