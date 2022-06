Passauer Informatiker Chakraborty erhält Humboldt-Professur

Die Universität Passau erhält ihre erste Humboldt-Professur: Der Informatiker Samarjit Chakraborty soll mit der Professur eine Schnittstelle zwischen Informatik und Ingenieurwissenschaften besetzen, um an nachhaltigen Rechnertechnologien und Softwarelösungen zu forschen, teilte die Universität Passau am Freitag mit.

Bis zu fünf Millionen Euro für Humboldt-Professur

Die Humboldt-Professur ist mit bis zu fünf Millionen Euro der höchstdotierte deutsche Wissenschaftspreis, wie es heißt. Er werde an Spitzenforscherinnen und Spitzenforscher verliehen, die in ihrem Fachgebiet weltweit führend sowie im Ausland tätig sind. Chakrabortys Forschungsgebiet reicht laut Mitteilung von Echtzeit-, eingebetteten und cyber-physischen Systemen bis hin zu Softwaredesign und Batteriemanagement.

Chakraborty will Akku-Sterben verlangsamen

Laut Humboldt-Foundation geht es konkret um Fragen wie "wie kann zukünftig eine drohnengestützte Warenlieferung nachhaltig gestaltet werden?" oder "Wie müssen insbesondere die stetig alternden Batterien geladen werden, um Effizienz und Nachhaltigkeit zu verbinden?". Auch die Programmierung von Steuerungssoftware für Fahrzeugbremsen oder Antriebssystemen mit dem Augenmerk auf Energieeinsparungen gehört dazu, ebenso die Forschung an der Frage, wie man die Alterung von Batterien und Akkus verlangsamen kann.

Stationen in Zürich, Singapur und München

Nach seinem Studium der Informatik in Indien promovierte Chakraborty 2003 in Elektrotechnik an der ETH Zürich, wo er für seine Dissertation die ETH-Medaille und den Outstanding Doctoral Dissertation Award (EDAA) erhielt. Anschließend arbeitete er als Assistant Professor für Informatik an der National University of Singapore, bevor er 2008 als ordentlicher Professor für Elektrotechnik an die TU München ging. Bis 2019 hatte er dort den Lehrstuhl für Echtzeit-Computersysteme inne und leitete parallel eine Forschungsgruppe zu Elektroautos am "TUM-Create Center" in Singapur, bevor er an die University of North Carolina wechselte.