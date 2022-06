Milch, Fleisch und Landschaftspflege: Tausendsassa Ziege

Bei den Lieberts bekommt eine Gruppe der Ziegen im Frühjahr und eine zweite Gruppe im Herbst Junge. So bleibt die Milchmenge gleich und die Vermarktung der Tiere ist leichter, wenn es nicht zu viele auf einmal sind. Aber die Lieberts haben noch eine dritte Gruppe Ziegen: die, die das ganze Jahr über gemolken werden. Eine Ziege müsse nicht jedes Jahr ein Junges bekommen, wie etwa eine Kuh, damit sie Milch gebe, sagt Liebert. Das sei ein großer Vorteil.

Ziegenmilch sehr gesund

Die Milch sei übrigens sehr gesund, meint Anita Liebert. Neukunden fragten oft, für was man sie verwenden könne. Für die gleichen Dinge wie Kuhmilch auch, ist die Antwort von Anita Liebert: für Pudding, Joghurt und vieles mehr. Sie schmecke auch kaum anders.

Eigene Schlachtung auf dem Hof

Die Lieberts vermarkten neben der Milch auch das Fleisch. Das kann man ab Hof kaufen, seit Anbeginn der Corona-Pandemie verschicken sie es auch. Fürs Schlachten ist Senior Hubert Liebert zuständig. Das falle ihm nicht immer leicht. Schließlich habe er so ein Zicklein zuvor 20, 30 Mal in der Hand gehabt und kenne seine Tiere. "Aber wenn's dann am Haken hängt, das ist schon was Besonderes. Das ist dann irgendwie auch der Lohn unserer Arbeit", sagt Hubert Liebert. Geschlachtet wird auf dem Hof, und zwar vorwiegend die etwa drei Monate alten Böcke. Manchmal auch weibliche Jungtiere, dann nämlich, wenn ihre Mütter zu wenig Milch geben. Wenn eine Milchziege sich nicht gut entwickle, könne es auch später noch sein, dass man sie schlachte, sagt Liebert. Dieses Fleisch werde dann zu Bratwürsten verarbeitet - Schüblinge heißen die. Das Ziegenfleisch könne man einfach ein wenig salzen, pfeffern, mit Gemüse in den Backofen geben, bei etwa 160 Grad. So werde der Braten schön zart, sagt Regina Liebert. Auch Gulasch oder Curry lasse sich damit zubereiten.

Ziegen als Landschaftspfleger

Die Ziegen bei den Lieberts dürfen täglich auf die Weide. Die trächtigen Jungziegen sind sogar den ganzen Sommer über draußen. Sie beweiden eine 14 Hektar große Fläche im Donauried bei Wertingen. Dort läuft ein Naturschutzprojekt: Die Ziegen sollen Büsche und Sträucher abfressen, den Bewuchs kurzhalten, damit Bodenbrüter wie der Kiebitz eine Chance haben. Dafür gibt es Geld aus dem Vertragsnaturschutzprogramm. Aber nicht nur wegen des Geldes ist das für die Lieberts wichtig: Hier seien die Ziegen den ganzen Sommer über versorgt, sagt Tobias Liebert. Die Flächen, auf denen Ziegen weiden können, würden immer knapper und lägen immer weiter entfernt. Bei den gestiegenen Dieselpreisen ein Problem für die Lieberts.

Große Ziegenlandesschau am Pfingstwochenende in Illerbeuren

Dieses Wochenende hat Tobias Liebert allerdings nicht so viel Zeit für seine Ziegen: Am Pfingstsonntag und Pfingstmontag feiert der schwäbische Bezirksverband der Bayerischen Ziegenzüchter sein 100. Jubiläum nach. Wegen Corona war das Fest zwei Mal verschoben worden. Die große Landesschau findet im Freilichtmuseum Illerbeuren statt. Die Besucher können sich dort ein Bild von der bayerischen Ziegenzucht und -haltung machen. Verschiedene Rassen werden vorgestellt und es gibt regionale Ziegenprodukte zu kaufen. Beginn ist am Pfingstsonntag um 11 Uhr.