Neue Embryo-Forschung: Menschliche Vorläufer aus der Petrischale

Die Ergebnisse sind bemerkenswert, aber nicht überraschend

Thomas Zwaka, Professor an der Icahn School of Medicine in New York, USA, sieht die Ergebnisse jedoch als nicht wirklich überraschend. Ähnliche Versuche in Mäusen hätten bereits zu vergleichbaren Befunden geführt. Dem schließt sich Michele Boiani, Leiter der Arbeitsgruppe „Mouse Embryology“ vom Max-Planck-Institut für molekulare Biomedizin, an, auch wenn er die neuen Resultate als durchaus bemerkenswert beschreibt. Entscheidend bleibt für Boiani jedoch Folgendes:

„Der eigentliche Punkt ist jedoch für mich, dass die Blastoide, selbst wenn sie sich als funktionstüchtig erweisen, nur einen begrenzten Einblick in die Ursachen des frühen Schwangerschaftsverlustes und der Entwicklungsdefekte beim Mensch bieten.“ Michele Boiani, Max-Planck-Institut für molekulare Biomedizin

Das führt Boiani unter anderem darauf zurück, dass die äquivalente natürliche Struktur zwei Elternteile besitze. Ein Entwicklungsdefizit, das beispielsweise aus der Interaktion zwischen Spermium und Eizelle resultiert, sei also durch die neuen Untersuchungen nicht in den Blick zu bekommen.

Neben wissenschaftlichen Kritikpunkten sind bei solchen und ähnlichen Untersuchungen auch immer ethische und rechtliche Kriterien zentral. Zuletzt wurde der hinter einem Experiment mit genmanipulierten Babys stehende, chinesische Wissenschaftler He Jiankui Ende 2019 zu drei Jahren Haft verurteilt. Seine höchst fragwürdigen Forschungen hatten 2018 eine Welle der Empörung ausgelöst.

Auch wenn Jiankuis Experimente mit der Entwicklung von embryonalen Vorläufern kaum vergleichbar sind, stellt sich auch hier stets die Frage: Wie sind solche basalen menschlichen Zellstrukturen zu bewerten? Bis zu welchem Grad ähneln sie bereits menschlichen Lebewesen? Probleme, die immer wieder neu von Experten und Öffentlichkeit erörtert werden müssen.