Roboter im Einsatz: Neues Mond-Mars-Testgelände bei München

Scout ist der junge Wilde unter den Rovern des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Kein anderes Erkundungsfahrzeug ist so geländegängig auf dem neuen Testgelände am DLR-Standort Oberpfaffenhofen unterwegs. Dort sollen auf einer nachgebauten Mars- und Mondlandschaft künftig Roboter wie Scout für ferne Erkundungstouren trainiert werden.

Statt Labor Parkour mit Kratern und Gräben

Menschen auf den Mars zu bringen und den Planeten zu erkunden, das wollen nicht nur Elon Musk oder die NASA, sondern auch das DLR. Auf dem 1.500 Quadratmeter großen Gelände werden die kleinen Rover mit Herausforderungen wie Kratern, Felsen, Gräben und Sandkuhlen auf unebenes Gelände vorbereitet.

Rover auf Mission Marsmond Phobos vorbereiten

Zudem prüfen die Wissenschaftler des DLR in speziellen Kammern, ob die kleinen Rover den atmosphärischen Bedingungen im All standhalten könnten. Im Fokus steht der deutsch-französischen Rover Idefix, der schon nächstes Jahr mit der japanischen MMX Mission auf den Marsmond Phobos fliegen soll. Bislang hatte das DLR seine Roboter nur im Labor getestet oder sie in realen Umgebungen wie dem Ätna Vulkan auf Sizilien ausgesetzt.