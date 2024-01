Mars-Mond-Rover Idefix: Ein Leichtgewicht auf schwerer Mission

Schwierige Landung auf Phobos

Phobos misst nur 27 Kilometer im Durchmesser. Zum Vergleich: Der Erdmond hat einen Durchmesser von knapp 3.500 Kilometern. Der Marsmond ist also ziemlich klein und "leicht" - bei Objekten im Weltall spricht man dann von "geringer Masse". Deshalb ist aber auch seine Anziehungskraft sehr gering: 2.000-mal schwächer als die Erdanziehung. Da könnte man leicht große Sprünge tun – und genau das ist das Problem, wenn man auf so einem kosmischen Körper landen will.

Idefix soll aus einer Höhe von 40 bis 100 Metern von der Muttersonde fallen gelassen werden, so der Plan bei der Marsmond-Mission MMX. Und dann hoffentlich nur einige Hupfer tun und liegenbleiben, statt einfach von dem kleinen Mond abzuprallen.

Deutsche Technologie macht Idefix zum Leichtgewicht

Damit die Landung auf Phobos gelingen kann, muss das Landegerät Idefix besonders leicht sein. Der Rover ist recht klein, nur etwa einen halben Meter hoch. Das DLR hat dafür seine Karosserie aus einem Kunststoff mit Verstärkung durch Kohlefasern (Karbonfasern) gebaut. Das sorgt dafür, dass Idefix nur 25 Kilogramm wiegt. Zum Vergleich: Der Mars-Rover Perseverance, der seit 2021 auf dem Mars ist, wiegt knapp über eine Tonne – 40 Mal so viel wie Idefix.

Mit Bodenproben von sehr kleinen Himmelskörpern haben JAXA und DLR schon Erfahrung: 2019 reiste die japanische Sonde Hayabusa-2 zum Asteroiden Ryugu und brachte Bodenproben zurück. Dabei wurde auch das deutsche Landegerät MASCOT des DLR erfolgreich auf dem kleinen Himmelskörper abgesetzt, der nur einen Kilometer Durchmesser hat.

Idefix soll als erster Rover über einen so kleinen Körper rollen

Doch anders als MASCOT wird Idefix nicht einfach auf der Phobos-Oberfläche liegen bleiben, sondern sich aufrichten, ausklappen und auf vier Rädern stehen. Und sich dann noch bewegen. Das ist generell nicht ganz einfach auf Planeten, Monden oder Asteroiden, die teils mit dicken Staub- und Geröllschichten bedeckt sind. Die Bewegung der Rover in solchem Gelände kann auf der Erde geprobt werden, seit neuestem auch auf einem speziellen Rover-Testgelände bei München.

Was sich aber auf der Erde nicht testen lässt: Wie fährt es sich auf einem Himmelskörper mit so geringer Anziehungskraft wie Phobos? Die Wochenzeitung "Zeit" formulierte es einmal so [externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt]: "Dabei ist die Anziehungskraft des winzigen Phobos so schwach, dass sich Astronauten quasi auf einem Fahrrad aus seinem Schwerefeld lösen könnten, mit einer Geschwindigkeit von gerade einmal 40 Stundenkilometern."