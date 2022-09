MS Experimenta: Filme neu erleben in 360-Grad-Projektionskuppel

Das Schiff MS Experimenta, die Außenstelle des nach eigenen Angaben größtem Science Centers in Deutschland, legte am heutigen Donnerstag im Personenschifffahrtshafen von Nürnberg an. An Bord gebe es diverse Mitmachstationen und Workshops zu Wissenschaft und Technik, teilt das Heilbronner Experimenta Science Center mit.

Kinofilme neu erleben in 360-Grad-Projektionskuppel

Das Angebot richtet sich demnach vor allem an Familien mit Kindern zwischen vier und zwölf Jahren, die auf der MS Experimenta den Fragen des Alltags auf den Grund gehen können. Die Ausstellung ist laut Experimenta in zwei Teile gegliedert. Ein Teil widme sich dem Menschen, seiner Entwicklung und seinen besonderen Fähigkeiten. Der zweite stelle die Fähigkeiten der Besucherinnen und Besucher auf die Probe. Eine Besonderheit sei der sogenannte Mini Dome. Dabei handelt es sich um eine aufblasbare 360-Grad-Projektionskuppel, mit der unter anderem Kinofilme neu erlebbar werden sollen.

MS Experimenta legt am 22. September in Roth an

Die MS Experimenta tourt seit dem 10. Juli durch Baden-Württemberg und Bayern. In Nürnberg liegt sie noch bis zum 19. September vor Anker, am 22. September soll sie in Roth einlaufen. In Nürnberg ist sie am kommenden Wochenende bereits ausgebucht, in Roth sind noch Wochenend-Tickets verfügbar.