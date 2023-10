Mp3-Entwickler wird in Hollywood geehrt

Der ehemalige Mitarbeiter des Erlanger Fraunhofer Instituts für Integrierte Schaltungen, Karlheinz Brandenburg, wird in Hollywood ausgezeichnet. Wie das Fraunhofer Institut mitteilt, wird Prof. Karlheinz Brandenburg als mp3-Mitentwickler für seine visionäre Arbeit geehrt. Die Preisverleihungsgala wird von der Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE) durchgeführt.

Von der Dissertation zur Revolution

Die Grundlagen für die mp3-Technik lieferte der gebürtige Erlanger Karlheinz Brandenburg mit seiner Dissertation, die er 1989 an der Technischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg verfasste. Diese Grundlagenarbeit wurde später gemeinsam mit dem Kernteam der mp3-Entwicklung, Ernst Eberlein, Heinz Gerhäuser, Bernhard Grill, Jürgen Herre, Harald Popp und Thomas Sporer, am Fraunhofer Institut fortgeführt.

Das Ergebnis waren Audiocodecs, wie sie heute noch genutzt werden, allen voran MPEG-1 Layer 3 (mp3) und MPEG-2 Advanced Audio Coding (AAC). Diese Technik ermöglicht es, Musik, Hörbücher oder Podcasts wegen der komprimierten Dateigrößen immer und überall dabei zu haben.

Preis für bedeutende technische Errungenschaften

Für diese Verdienste wird Brandenburg nun von der SMTPE mit der Digital Processing Medal ausgezeichnet. Der Preis würdigt bedeutende technische Errungenschaften bei der digitalen Verarbeitung von Inhalten für Kinofilme, Spiele, Fernsehen und andere digitale Medien. Die Berufsorganisation SMTPE setzt sich aus kreativen Experten, Medientechnikern und Ingenieuren zusammen. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, Innovationen zu fördern und dadurch die Technologiebranche voranzutreiben.

In einer Reihe mit James Cameron

In der Vergangenheit wurden bereits viele große Namen für unterschiedlichste Verdienste um die Medienbranche ausgezeichnet, darunter James Cameron, Thomas A. Edison, George Eastman und Peter Jackson.