Krebs: Wie Naturheilkunde die Schulmedizin ergänzen kann

Nachdem die naturheilkundliche Pflegefachkraft Manuela Sauer das Ohr ihrer Patientin desinfiziert hat, setzt sie ihr die erste Akupunkturnadel am Rande der Ohrmuschel. Die 57-jährige Stephanie aus dem Landkreis Aschaffenburg besucht die Naturheilkundliche Pflegesprechstunde der Uniklinik Würzburg seit der Gründung im Jahr 2018. Ein Jahr vorher hatte sie die Diagnose Brustkrebs erhalten, es folgten acht Operationen, derentwegen sie bis heute Schmerzen hat, insbesondere in den Händen und Kniegelenken.

Naturheilkunde soll Nebenwirkungen verringern

In der Pflegesprechstunde lernt sie naturheilkundliche Verfahren wie etwa Akupressur, Aromatherapie und verschiedene Entspannungsverfahren kennen, welche die Nebenwirkungen ihrer schulmedizinischen Therapie mindern sollen. "Ich finde, es ist einfach ganz wichtig, nach jedem Strohhalm zu greifen", sagt die 57-Jährige. Ihr habe vor allem die Akupunktur gegen Konzentrationsschwierigkeiten und die starken Schmerzen geholfen: "Mein ganzer Körper war heruntergefahren und ich wusste mir nicht zu helfen. Dann kam die Akupunktur ins Spiel, das habe ich für mich wirklich entdeckt. Diese setzt genau dort an, wo ich meine Schwachpunkte habe, in den Gelenken, es hilft mir unglaublich gut."

Ergänzung zur Schulmedizin

Dr. Claudia Löffler leitet den Bereich der "Komplementären Onkologie Integrativ" (KOI), zu dem auch die Naturheilkundliche Pflegesprechstunde gehört. Sie sagt, die Wirksamkeit für Akupunktur und Akupressur sei wissenschaftlich gut belegt. Je nach Therapie und Krebsart könnten die Verfahren zum Beispiel Übelkeit und den Bedarf an Schmerzmitteln verringern.

Wichtig ist Löffler zu betonen, dass die naturheilkundlichen Verfahren eine Ergänzung zur Therapie sind und der Patient ganzheitlich behandelt wird: "Zum Beispiel bieten wir bei uns in der Chemotherapie mittlerweile an, dass, wenn Personen zur Therapie kommen, sie auch eine Akupunktur erhalten können." Sehr vorsichtig müsse man jedoch sein, wenn man Dinge einnehme, Nahrungsergänzungsmittel beispielsweise. Dabei könne es zu unerwünschten Wechselwirkungen mit der Chemotherapie kommen.

Naturheilkunde nur mit ärztlicher Aufsicht

Auch Professor Günter Schlimok, Präsident der Bayerischen Krebsgesellschaft e.V., weist zur Verwendung von naturheilkundlichen Zusatztherapien auf Folgendes hin: "In der Ergänzung zur primären Krebsbehandlung können naturheilkundliche Zusatztherapien in bestimmten Fällen sinnvoll sein. Sie sollten aber stets unter ärztlicher Aufsicht und in Absprache mit dem behandelnden Onkologen oder der behandelnden Onkologin durchgeführt werden. Die Empfehlung solcher Therapien hängt u.a. von der Art des Krebses, dem Stadium der Erkrankung und dem individuellen Gesundheitszustand des Patienten ab."

Wichtig sei, dass Patientinnen und Patienten vor dem Beginn von naturheilkundlichen Zusatztherapien eine umfassende Beratung durch komplementärmedizinisch qualifizierte Fachkräfte erhielten und potenzielle Risiken sowie Wechselwirkungen mit der primären Krebsbehandlung sorgfältig abwägen würden. Laut Schlimok sei entscheidend, dass diese Therapien nicht als Ersatz, sondern als ergänzende Maßnahmen betrachtet würden.

Therapien für besseres Wohlbefinden

Der nächste Patient stammt aus dem Landkreis Kitzingen, ist 61 Jahre alt und seit 2017 immer wieder in Chemotherapiebehandlung. Gegen die Nervenschmerzen, die er seit der Therapie hat, setzt die Pflegekraft ihm heute Akupressurkugeln in sein Ohr. Außerdem erhält er eine Lavendel-Auflage zum Entspannen. "Akupunktur, Akupressur und Aromatherapie können bei bestimmten Symptomen wie Übelkeit, Schmerzen und psychischem Stress eine gewisse Linderung bieten", erklärt Professor Schlimok. Sie sollten als unterstützende Maßnahmen betrachtet werden, die das Wohlbefinden verbessern, jedoch nicht primär zur Heilung des Krebses beitragen könnten.