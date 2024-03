FC Bayern verschenkt die nächsten Punkte - nur Remis in Freiburg

Die Freiburger Führung - ein Fußball-Schmankerl

Mit einem spektakulären Angriff verdiente sich der SC Freiburg in der 12. Spielminute die 1:0-Führung. Eine Grifo-Flanke köpfte Sallai präzise Richtung FC-Bayern-Tor, Manuel Neuer verhinderte mit einem starken Reflex den Einschlag. Per Fallrückzieher setzte Sallai den Ball erneut in Bewegung, wieder war es Neuer, der gemeinsam mit der Latte klärte.

Doch die Bayern-Defensive so früh im Spiel noch nicht wirklich im Spiel, der Ball kam zu Freiburgs Christian Günter außerhalb des Strafraums, der satt und flach aus 18 Metern versenkte. Der bemitleidenswerte "Alleinunterhalter" Neuer in der Bayern-Abwehr ohne Chance.

Und die Defensive des Rekordmeisters blieb zunächst eine Farce. Langer Ball auf Günter, keine Gegner, nur noch Neuer - der Münchner Torwart verhinderte im Eins-gegen-eins das frühe 0:1 (16.). Nur wenige Minuten später vernaschte Grifo im Alleingang die gesamte Bayern-Abwehr, zielte aber knapp vorbei (22.). Phasenweise wirkte der FC Bayern genauso fahrig und unkonzentriert wie beim 0:3-Debakel in Leverkusen.

FC Bayern offensiv fast nicht vorhanden

Der einzige Bayern-Aufreger offensiv? Nach 25 Spielminuten wurde Thomas Müller im Freiburger Strafraum vermeintlich umgerissen. Kein Elfmeter entschied Schiedsrichter Sven Jablonski. Es war das einzige Mal, dass der FC Bayern überhaupt ansatzweise gefährlich im Freiburger Strafraum auftauchte.

Die übrigen Offensiv-Bemühungen der Münchner wie in den vergangenen Wochen: kein Mut zu Fernschüssen, unpräzise Flanken, ineffizientes Passspiel, Mittelstürmer Harry Kane in vielen Szenen auf sich allein gestellt.

Mathys Tel trifft aus dem Nichts

Eine Einzelaktion musste her, damit der FC Bayern nach müden 35 Minuten den Ausgleich feiern konnte. Diesmal waren es die Freiburger, die nach einer Ecke schlampig verteidigten und den Ball nicht wegbekamen. Mathys Tel, der für den verletzten Leroy Sané in der Startefl stand, bekam den Ball an der Strafraumgrenze und zog ab. Im Stile eines "Tor des Monats" schlug der Schuss unhaltbar im Winkel zum 1:1 ein.

Der Treffer wirkte als Drucklöser bei den Münchnern, die sich die Augenhöhe mit den Freiburger erarbeitet hatten. Das Spiel nun ein stetiges Hin und Her, allerdings zunächst noch ohne weitere hochkarätige Chancen. Ein Stocher-Ball von Musiala war sichere Beute von Freiburg-Keeper Atubolu (45.).