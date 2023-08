Klimawandel bedroht Nachwuchs von Kaiserpinguinen

Der größte Pinguin der Welt hat es nicht leicht. Er ist der am südlichsten lebende Pinguin, sein Lebensraum sind die eiskalten Gewässer der Antarktis. Und ihre Jungen ziehen die eleganten Kaiserpinguine mit ihrem schwarzen Frack und dem gelben Halsband auf dem flachen Meereis groß – unwirtliche Verhältnisse, die die Vögel Jahr für Jahr mit stoischer Ruhe meistern.

Sie sind perfekt angepasst an den Lebensraum und damit auch an die eisigen Temperaturen, aber dieses Gleichgewicht wird offenbar gestört. Wissenschaftler des British Antarctic Survey haben seit 2018 Pinguinkolonien in der Westantarktis mittels Satellitenbildern bei der Brut beobachtet und bekanntgegeben: Im vergangenen Jahr haben in vier von fünf Kolonien in der Bellinghausen-See wahrscheinlich keine Küken das Erwachsenenalter erreicht. Nur bei der Kolonie auf der Rothschild-Insel mit rund 630 Pinguinpärchen gebe es Hinweise darauf, dass Küken flügge geworden sind und erfolgreich das Nest verlassen haben.

Unzureichendes Federkleid der Pinguin-Küken

Die Forscher vermuten, dass die Klimaerwärmung den Pinguinen zu schaffen macht. Die Vögel sind bei der Aufzucht der Jungtiere auf stabile Eisformationen angewiesen. Wenn das Meereis im antarktischen Sommer zu früh aufbricht, habe das Auswirkungen auf die Brutkolonien, denn die Pinguinküken hätten bis dahin noch kein wasserdichtes Federkleid entwickelt. Den Küken droht der Tod durch Ertrinken, Erfrieren oder Verhungern.