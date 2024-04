Welt-Pinguin-Tag: Kuriose Besonderheiten der Frackträger

3. Der Pinguin-Effekt

Der Lebensraum der Pinguine ist nahe am Wasser. Dort finden sie ihre Nahrung, wie Tintenfische, Krill oder kleine Fische, dort begegnen sie jedoch auch ihren Feinden. Um sich vor ihnen zu schützen, benutzen sie den Trick, einen Mutigen vorauszuschicken. Wenn Pinguine Hunger haben, gehen sie meist in kleinen Gruppen auf Nahrungssuche und beobachten zunächst, ob im Wasser Gefahr lauert. Einer wagt den Sprung, erst dann springen alle anderen Tiere hinterher. Ein Verhaltensphänomen, das als Pinguin-Effekt bezeichnet wird.

4. Pinguine unternehmen strapaziöse Reisen

Im Süden Südamerikas leben die Magellan-Pinguine. Nach der Brutzeit ziehen sie in den Norden. Auf der langen Reise verhungern vor allem Weibchen. Allen Pinguinen macht der Klimawandel zu schaffen, Wetterextreme erschweren ihre Nahrungssuche.

5. Pinguine sind uns ganz schön ähnlich

Pinguine gehören zu den wenigen Tierarten, die aufrecht auf zwei Beinen gehen, auch wenn es etwas unbeholfen wirkt. Mit ihrem aufrechten Gang und ihrer Geselligkeit sind sie uns ganz schön ähnlich. Wer diese Ähnlichkeit noch mehr betonen will, kann am Welt-Pinguin-Tag am 25. April oder am Ehrentag der Pinguine am 20. Januar in ein weißes Hemd und einen schwarzen Anzug schlüpfen. Nicht umsonst wird der Frack als "Pinguin" bezeichnet.

6. Können Pinguine hören?

Das können sie, ihnen fehlen lediglich die äußeren Ohrmuscheln. Nur wer genauer hinschaut, entdeckt unterhalb der Augen, verdeckt durch spezielle Federn, den äußeren Gehörgang. Pinguine können Töne in einem Frequenzbereich von 100 bis 15.000 Hertz wahrnehmen, die hohen Töne ähnlich gut wie wir Menschen, die tiefen etwas weniger gut. Der Hörsinn ist besonders für die Pinguinküken lebenswichtig, denn sie müssen den Ruf der Eltern erkennen können, wenn sie gefüttert werden wollen. Und da Pinguine in riesigen Kolonien nisten, geht es dort manchmal recht laut zu. Da bei starken Hintergrundgeräuschen Rufe mit niedrigeren Frequenzen besser übertragen werden, müssen die Tiere in diesem Bereich gut hören.

7. Wie gut können Pinguine hören?

Ob und wie gut Pinguine hören können, war bisher allerdings erst in einer einzigen Studie an drei Pinguinen im Jahr 1969 untersucht worden. Im Auftrag des Umweltbundesamts startete deshalb im Januar 2018 am Deutschen Meeresmuseum Stralsund ein dreijähriges Forschungsprojekt zum Hörvermögen von Pinguinen. Wie bei einem Hörtest lernten die Tiere anzuzeigen, wann sie ein Tonsignal an Land gehört haben und wurden dafür mit Futterfischen belohnt. Im Anschluss erledigten sie diese Aufgabe auch tauchend unter Wasser. Mehr zu dazu unter: Projekt "Hearing in Penguins".