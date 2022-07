Klima und Gesundheit: "Wir machen uns selbst die Bude heiß"

Tödlich: Wenn die Körpertemperatur auf 42 Grad steigt

Steigt die Hitze weiter an, bekommen wir Fieber. Bei 42 Grad Körpertemperatur kollabiert das System. "Das ist wie bei einem Frühstücksei", erklärt Claudia Traidl-Hoffmann. "Wenn Sie es kochen, dann wird das Eiweiß weiß, es stockt, und das geht nicht mehr zurück." Genau das passiere auch in unserem Körper, erklärt die Umweltmedizinerin: "Das Eiweiß denaturiert." Dann funktioniert die Blutgerinnung nicht mehr. In diesem Fall verbluten Patienten innerlich und es kommt zum Multiorganversagen.

Auch gesunde Menschen müssen sich schützen

Vier Stunden bei praller Sonne ohne Kopfschutz – da kann der Hitzschlag auch junge, gesunde Menschen treffen. Umso wichtiger sei es, sich zu schützen, regelmäßig zu trinken, pro Stunde ein Glas Wasser, rät die Umweltmedizinerin. Alte, kranke Menschen sollten bei einer Hitzewelle die Zimmer abdunkeln und dafür sorgen, dass der Kühlschrank voll ist, damit sie gar nicht erst das Haus verlassen müssen.

Feuchtkugeltemperatur: Wenn Schwitzen nicht mehr hilft

Doch nicht nur hohe Temperaturen machen dem Körper zu schaffen, sondern auch andere Faktoren, wie zum Beispiel die Feuchtigkeit. Bei einer feuchten Hitze führt Schwitzen nicht mehr zur Abkühlung des Körpers, der sogenannte Verdunstungseffekt funktioniert nicht mehr. Forscher haben eine bestimmte Messmethode entwickelt, um die sogenannte "Feuchtkugeltemperatur" zu bestimmen, das heißt, das Verhältnis von Feuchtigkeitsgehalt und Temperatur in der Luft.

Steigt die Feuchtkugeltemperatur auf 35 Grad ist die Überlebensgrenze für den Menschen erreicht. "Das würde sogar für einen gesunden Menschen, der im Schatten sitzt und ausreichend Wasser zur Verfügung hat, tödlich sein", erklärt Veronika Huber, Klimafolgen-Forscherin an der Ludwig-Maximilians-Universität.

Extremszenarien in Asien heute schon Realität

"35 Grad Feuchtkugeltemperatur galt in den Anfängen der Klimaforschung als Extremszenario", sagt Veronika Huber. Heute lägen Studien vor, die beweisen, dass bestimmte Regionen in Asien, wie beispielsweise Indien, Pakistan oder Afghanistan, schon jetzt immer wieder in diesen Bereich rutschen. Die Folgen für die Bevölkerung sind dramatisch.

Hitzewelle: Der Mensch ist nur bedingt anpassungsfähig

Physiologisch gesehen würden Menschen aus dem Süden Hitze zwar besser vertragen als Nordlichter. Eine dauerhafte Außentemperatur von 35 oder 40 Grad könnten jedoch weder Menschen noch Tiere oder Pflanzen überleben, betont Claudia Traidl-Hoffmann. Dass die Hitzesommer mit dem menschengemachten Klimawandel zusammenhängen, betrachtet sie als mehrfach erwiesene Tatsache: "Wir machen uns unsere Bude einfach selbst heiß", fasst die Umweltmedizinerin zusammen. Umso wichtiger sei es, den Klimawandel einzudämmen "damit wir auch noch die Möglichkeit haben, uns anzupassen."