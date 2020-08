Ein kleiner Asteroid rauscht am 1. September an der Erde vorbei

Der Asteroid 2011 ES4 wird vermutlich in einem sicheren Abstand von gut 120.000 Kilometern zur Erde an uns vorbeirauschen. Immerhin: Der Mond ist rund dreimal so weit entfernt, daher werden solche Asteroiden als potentiell gefährlich eingeschätzt und gut beobachtet. Im Durchschnitt kommen 2,4 Asteroiden pro Jahr in solche Nähe, sagte Manfred Gaida von der DLR-Abteilung Erforschung des Weltraums.