Japans Mond-Mission: Klappt die Mondlandung von SLIM?

Am 19. Januar 2024 um circa 16 Uhr soll die unbemannte Mondsonde SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) einen Landeversuch auf dem Mond durchführen. Sollte die Mission erfolgreich sein, könnte Japan nach den USA, der Sowjetunion, China und Indien die fünfte Nation werden, der eine Mondlandung gelingt.

Landung von Mond-Sonde SLIM: Neue Technologie soll Aufprall abfedern

Wie die Fehlschläge von russischer, US-amerikanischer und auch japanischer Seite zuletzt zeigten: Mondmissionen sind noch immer äußerst herausfordernd. Die Landung der japanischen SLIM-Mondsonde jedenfalls soll in mehreren Phasen vollzogen werden. Zunächst beginnt bei 15 Kilometern Höhe die angetriebene Abstiegsphase. Hier werden mithilfe von Kameras Bilder der Mondoberfläche aufgenommen und mit einer vorinstallierten Karte verglichen, um die exakte Position zu bestimmen. Ab 3,5 Kilometern Höhe startet dann die vertikale Abstiegsphase, unterstützt durch ein Landeradar zur Höhen- und Abstandsmessung.

Bei etwa 300 Metern Höhe erfolgt die Hinderniserkennung und Positionsjustierung. Kurz vor der Landung, bei drei Metern Höhe, schaltet sich der Hauptmotor aus, und der Lander setzt auf dem Mond auf. Eine neue Technologie im Landefuß, eine schwammartige Struktur aus Metall, soll den Aufprall absorbieren.

Mission Mond: Japanische SLIM-Mission will Technologie erproben

Bereits am 7. September 2023 war die japanische SLIM an Bord der japanischen Trägerrakete H-IIA erfolgreich ins All gestartet - ursprünglich war sie für Ende August geplant gewesen, aufgrund schlechter Wetterbedingungen aber verschoben worden.

Durchgeführt von der Raumfahrtbehörde JAXA, der japanischen Raumfahrtbehörde, zielt die Mission darauf ab, neue Technologien für interplanetare Missionen, besonders Landung und Hinderniserkennung, zu erproben und Erkenntnisse über die Entstehung von Mond und Erde zu gewinnen. Die Landung ist im Shioli-Krater auf der erdnahen Seite des Mondes geplant.

Wasser vom Mond? Darum rückt der Mond in den Fokus der Raumfahrt

Noch vor einigen Jahren zog der Mond als Ziel der Raumfahrt wenig Interesse auf sich. Das hat sich geändert, insbesondere wegen vermuteter Wassereisvorkommen am Südpol des Mondes. Das könnte als Ressource bei menschlichen Mondbesuchen und sogar für die Produktion von Raketentreibstoff dienen. Der Transport von Nutzlast ins All erfordert nämlich beträchtliche Treibstoffmengen. Daher kann die Verwendung lokaler Rohstoffe essenziell sein.

Auch als Übungsobjekt für Marsmissionen und für die Entwicklung neuer Technologien dient der Mond. Zudem bietet er wissenschaftliche Einblicke in die Geschichte des Sonnensystems. USA und China planen bereits neue astronautische, also bemannte, Mondmissionen. Und Europa setzt auf den im Rahmen des Artemis-Programms entwickelten "Argonaut"-Lander. Der Mond ist also schon jetzt Schauplatz eines neuen Wettrennens im All.