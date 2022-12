Warum hinter "Immunschuld" ein Missverständnis steckt

Husten und Schnupfen haben Deutschland im Griff. Das Robert Koch-Institut meldet in seinem ARE-Wochenbericht zu akuten Atemwegserkrankungen für die Woche vom 5. bis 12. Dezember 2022: "Die Werte liegen aktuell weiterhin über dem Niveau der Vorjahre zum Höhepunkt schwerer Grippewellen. (…) Die Zahl der Arztbesuche liegt etwa im Bereich der Spitzenwerte schwerer Grippewellen."

Krankheitsauslöser waren in über der Hälfte der Fälle Influenzaviren. Danach folgten RSV (Respiratorisches Synzytial-Virus), Rhinoviren, saisonale Coronaviren und erst an fünfter Stelle SARS-CoV-2. Dessen Ausbreitung sollten Kontaktbeschränkungen und Schutzmasken während der Pandemie verhindern. Nun sollen diese Maßnahmen nach Ansicht Einiger angeblich Ursache der Welle an Atemwegserkrankungen sein. Das Immunsystem sei angeblich zu wenig in Kontakt mit Krankheitserregern gekommen und deswegen geschwächt. Es gebe eine "Immunschuld", und die werde nun fällig, so die Behauptung.