Corona: Masken ab 1. März fast nirgends mehr Pflicht

Am 7. April, dem Beginn des langen Osterwochenendes, enden alle staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen, die durch das Infektionsschutzgesetz geregelt sind. Doch schon jetzt zum 1. März wird die Maskenpflicht nochmals gelockert.

Für wen entfällt die Maskenpflicht am 1. März?

Bewohner und Bewohnerinnen sowie Beschäftigte medizinischer Einrichtungen, Krankenhäuser und Pflegeheime müssen ab dem 1. März keine Maske mehr tragen - weder eine FFP2-Maske noch eine medizinische Maske. Das haben die Gesundheitsminister der Länder bereits Mitte Februar beschlossen. Allerdings können Einrichtungen selbst durchaus eine Maskenpflicht in ihrem Hausrecht verankern.

Wer muss noch Maske tragen?

Besucher und Besucherinnen von Pflegeheimen, Arztpraxen oder Krankenhäusern müssen dagegen weiterhin eine FFP2-Maske tragen, um die besonders gefährdeten Menschen möglichst gut vor einer Corona-Infektion zu schützen.

Stabile Infektionslage in der Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie sei zwar noch nicht vorbei, habe aber ihren Schrecken verloren, begründete Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die weiteren Lockerungen in einer Pressemitteilung Mitte Februar: "Das Virus ist im Alltag beherrschbar."

Gibt es in Zug und Flugzeug noch Maskenpflicht?

Im öffentlichen Nah- und Fernverkehr, also in Bus und Bahn, ist die Maskenpflicht bereits beendet. Beim ÖPNV waren dafür ländereigene Beschlüsse ausschlaggebend. In Bayern muss man schon seit Dezember 2022 keine Maske mehr im Nahverkehr tragen. Die Maskenregelungen bei der Bahn waren dagegen Bundessache: Hier endete die Maskenpflicht am 2. Februar 2023. In Flugzeugen sind Masken schon seit dem Herbst 2022 keine Pflicht mehr.