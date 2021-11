I credenti del complotto e il desiderio della "fine del mondo“

Un triangolo rosso con un punto esclamativo lampeggia freneticamente; il post su un canale del servizio di messaggeria Telegram chiede a gran voce attenzione. "Inizia la liberazione!", dice, e continua: "La verità sta venendo fuori! Un‘altro utente scrive su Telegram che l'evento "aiuterà molto il cambiamento verso un tempo migliore". Entrambi si riferiscono al fallimento di Facebook, Instagram e Whatsapp all'inizio di ottobre 2021.

Il collasso dei social network e del servizio di messaggeria, che è durato diverse ore, è stato visto da alcuni come l'inizio di un nuovo mondo. Più precisamente: come l'inizio di un "nuovo ordine mondiale". Dietro c'è una teoria della cospirazione.

Il mondo dietro il mondo

Le fantasie del giorno del giudizio hanno sempre avuto un ruolo nella scena dei credenti della cospirazione. Questo perché vedono "un mondo dietro il mondo", dice Christian Schiffer. Lui è un esperto di web della Bayerischen Rundfunk e ha scritto un libro sulle teorie della cospirazione. Per gli ideologi della cospirazione, non c'è solo "il mondo che vediamo", ma un altro mondo nascosto in cui regna il "male supremo", dice. I narratori di cospirazioni sospettano una rete di politici, leader d'affari, persone influenti in tutto il mondo che "tirano i fili" e tengono il potere nelle loro mani; una "élite segreta" che persegue il proprio grande piano.

Sono soprattutto i seguaci di QAnon e la teoria della cospirazione del "Grande Reset" che credono in questa narrazione. I due movimenti non sono congruenti nei loro punti di vista e obiettivi, ma hanno delle intersezioni.

Per coloro che credevano nella cospirazione di una "élite mondiale", c'era alla fine un solo modo per sfuggirle, dice Christian Schiffer: "La fine del mondo, che abbatte tutto". Solo coloro che avevano sempre rappresentato "il vero e il buono" sarebbero rimasti, cioè coloro che credevano a questa narrazione. La fine del mondo come fantasia di salvezza e pulizia ha una logica irresistibile nella credenza cospirativa, poiché "i cospiratori", il "governo segreto", il "Deep State", sono invincibili nel qui e ora. La "fine del mondo" libererà il mondo dalla presunta "élite mondiale", così la convinzione.

Dieci giorni di buio

Il post di Telegram con il triangolo che lampeggia freneticamente dice anche questo: "Fallimento totale delle reti del Deep State..Dopo il Blackout per almeno 10 giorni ". Buio, per dieci giorni. O come scrive un altro utente: "Potrebbe essere l'inizio dei 10 giorni di buio". I "dieci giorni di buio": secondo gli ideologi della cospirazione, segnano l'inizio della "fine del mondo". Gli aderenti alla narrazione non intendono un'apocalisse. La fine del mondo è vista - come la descrive Christian Schiffer - come una "fase di catastrofi, ma anche di pulizia".

Il buio è uguale alla guerra civile - credono alcuni

Josef Holnburger è un esperto di teorie del complotto e co-direttore del Centro di monitoraggio, analisi e strategia (CeMAS). Dice in un'intervista a #Faktenfuchs: "Non è la fine del mondo che stanno profetizzando, ma simile alla fine del mondo".

Questi "10 giorni di oscurità" sono - secondo i credenti della cospirazione - un tempo in cui ci sarà una guerra civile, condizioni di guerra, eserciti nelle strade. È un "tempo di vendetta", è come Holnburger formula la narrazione della cospirazione; vendetta su individui specifici che i credenti della cospirazione attribuiscono al "governo mondiale segreto". Per esempio Hillary Clinton, Barack Obama o Bill Gates, i Rockefeller o i Rothschild.

Queste persone devono essere "ritenute responsabili" nella guerra civile secondo la volontà del movimento QAnon. Non è una coincidenza che tra loro ci siano persone di origine ebraica, dice Holnburger. I miti della cospirazione sono specificamente orientati a questo. Holnburger considera quindi la narrazione di QAnon pericolosa: "Perché è strutturalmente antisemita".

Gli obiettivi: Antisemita, antidemocratico, razzista

Dopo i "10 giorni di buio", così credono i seguaci della cospirazione, il mondo sarà "purificato", "Il grande risveglio" avrà inizio. Secondo Holnburger, questo va di pari passo con idee antidemocratiche o razziste su come il mondo dovrebbe essere costruito. "Ci sono idee in giro che ogni popolo dovrebbe esistere poi nel proprio paese", dice Holnburger, "come se ci fosse un'ideologia del sangue e del suolo".

Il "Grande Risveglio" di cui si parla a QAnon vede l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump come una figura di salvatore. Trump assumerà una posizione di leadership non solo negli Stati Uniti, ma anche in Germania. E l'aspetto macabro di questa ideologia, ha detto, è che "si accompagna al fatto che il male rappresentato dagli uomini sarebbe stato distrutto ". Questo aspetto misantropico è ciò che è pericoloso di questa ideologia, dice Holnburger: "Si tratta davvero del fatto che la gente sarebbe stata uccisa in questo periodo di tempo".

Schiffer parla addirittura di un "desiderio di guerra civile" che va di pari passo con la narrazione della fine del mondo. Alcuni seguaci si preparano anche concretamente a questo momento, comprando armi, accumulando scorte e simili.

Segni, segni ovunque

Nella loro attesa della "fine del mondo" e dei "dieci giorni di buio", "si interpretano tutti i tipi di segni che potrebbero indicare che quest'epoca è ormai imminente", dice Christian Schiffer. Per esempio, il disastro dell'inondazione nella Renania Settentrionale-Vestfalia e nella Renania-Palatinato è stato visto anche come un tale segno."E questo include anche il fallimento di Facebook, che è stato molto grave e in parte ha anche portato via parti di internet, ma probabilmente non era la fine del mondo per la maggior parte delle persone".

La frustrazione cresce - e con essa il pericolo

Ma cosa succede quando tutti questi presunti segni si rivelano falsi? L'interruzione di Facebook è durata qualche ora, ma ovviamente non ha preannunciato i "dieci giorni di buio". Questi sono "momenti di frustrazione", dice Josef Holnburger del CeMAS - e sono molto comuni in questo ambiente al momento.

Il pericolo qui è che i sostenitori possano radicalizzarsi. "Perché potrebbero prendere le cose nelle loro mani per realizzare questi 10 giorni di buio", dice Holnburger. Cinque persone sono morte nell'assalto al Campidoglio nella capitale degli Stati Uniti Washington, D.C. nel gennaio 2021. Allo stesso modo, quando è stato tentato di essere preso d'assalto nell'estate del 2020, il Reichstag a Berlino, non mancava molto e la gente potrebbe essere entrata nell'edificio.

Con ogni evento che la scena riconosce come possibile punto di partenza, ci sarà un nuovo clamore, dice Holnburger. Ancora e ancora, le mobilitazioni sono fatte per i prossimi "10 giorni di buio". Questo potrebbe essere descritto come "terrorismo stocastico": "A un certo punto, qualcuno lo prenderà nelle proprie mani". - Christian Schiffer definisce il "terrorismo stocastico" come segue: quando non vengono radicalizzati individui, ma un intero gruppo - con l'obiettivo che una persona di questo gruppo superi la linea rossa, prenda un'arma e diventi un assassino.

La seconda più grande "comunità" in Germania

Tenere d'occhio la scena potrebbe non essere facile - perché è grande. Negli Stati Uniti, il 15% degli intervistati era d'accordo con le opinioni di QAnon, secondo un sondaggio del Public Religion Research Institute. Un americano su cinque (20%) è d'accordo con l'affermazione che "ci sarà presto una tempesta che spazzerà via le potenti élite e porterà leader legittimi", secondo lo studio rappresentativo.

Il più grande canale di QAnon su Telegram nel mondo di lingua inglese ha 330.000 iscritti, secondo Holnburger, e il più grande nel mondo di lingua tedesca ha 150.000 iscritti. Il numero di seguaci di lingua tedesca è grande, e questo, dice Holnburger, è "spaventoso". Dice: Bisogna osservare molto da vicino quello che sta succedendo lì - e pensare a come de-radicalizzare queste persone.

Conclusione

Il fallimento delle piattaforme sociali è stato interpretato da alcuni teorici della cospirazione come un "segno" che i "dieci giorni di buio" stanno iniziando. Questa fase è l'inizio della "fine del mondo", dopo la quale seguirà il tempo del "grande risveglio", un "mondo più bello e migliore".

I sostenitori della teoria della cospirazione di QAnon vedono i "Dieci giorni di tenebra" come una guerra civile in cui verrebbero uccise le élite che, secondo la loro convinzione, perseguono i propri obiettivi in un "governo mondiale segreto". Infatti, l'interruzione di Facebook, Instagram e Whatsapp è durata diverse ore e non ha portato a disordini violenti. Secondo gli esperti, questi "momenti di frustrazione" dal punto di vista dei cospiratori aumentano il rischio che i seguaci si radicalizzino e prendano essi stessi le armi.