Gefahr für Kinder: Die zehn giftigsten Pflanzen im Garten

Sommerferien - Zeit zum Toben im Freien. Für viele ist der heimische Garten ein sicherer Ort, an dem sie ihre Kinder unbeaufsichtigt spielen lassen können. Ein Trugschluss, denn gerade im eigenen Garten lauern so manche Gefahren: Ob Spielgeräte, die marode und unsicher verankert sind, Gartenteiche und offene Regentonnen oder herumliegende Gartengeräte. All diese Gefahrenquellen sollte man entweder ganz ausschalten oder zumindest im Blick haben, wenn die Kinder draußen spielen.

Giftpflanzen im Garten

An Pflanzen wird dabei häufig allerdings nicht gedacht, wenn es um einen kindersicheren Garten geht. Dabei sind so einige Pflanzen, die den Garten farbenfroh und prächtig gestalten, giftig. Die Aktion "Das sichere Haus" rät vor allem bei diesen zehn zum Teil hochgiftigen Pflanzen zur Vorsicht. Das sind zwar längst nicht alle gefährlichen Pflanzen, aber sie zählen mit zu den giftigsten.