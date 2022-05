Finger weg vom Riesenbärenklau: Es drohen schwere Verbrennungen

Sein Aussehen ist schon imposant - und deshalb für Kinder besonders anziehend. Der Stängel des Riesenbärenklaus hat unten einen Durchmesser bis zu einigen Zentimetern und ist in der Mitte hohl. Er ist leicht behaart und weist rote/dunkle Flecken auf. Einjährige Pflanzen sind - je nach Wetter - Anfang Mai schon bis zu einem Meter hoch. Andere Pflanzen haben in ihrem Schatten kaum eine Chance zu wachsen. Zweijährige Pflanzen können ausgewachsen gegen Ende Juni bis zu drei Meter hoch sein. Die weißen Blüten erscheinen von Juli bis September und werden bis zu 50 Zentimeter breit. Die Dolden einer Pflanze können bis zu 80.000 Einzelblüten haben, die bis zu 30.000 Samen produzieren.

Riesenbärenklau - Einwanderer aus dem Kaukasus

Der Riesenbärenklau ist anspruchslos und kommt mit fast allen Böden klar - außer mit saurem Milieu. Er blüht nur an sonnigen Standorten, überlebt aber auch an schattigen Plätzen.Der Riesenbärenklau stammt ursprünglich aus dem Kaukasus. Er wurde in den Nachkriegsjahrzehnten gerne als Zierpflanze in Hausgärten gesät - und das, obwohl er höchst bedenklich ist. Zum einen verdrängt er andere Pflanzenarten, zum anderen ist ein Kontakt mit dem Riesenbärenklau hochgefährlich.