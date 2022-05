Für Frühaufsteher: Totale Mondfinsternis über Bayern

Warum sich diese totale Mondfinsternis trotzdem lohnt

In jedem Jahr gibt es zwei Mondfinsternisse - aber leider immer woanders auf der Welt. Bei uns in Bayern wird erst in mehr als einem Jahr wieder eine MoFi zu sehen sein: im Oktober 2023. Und es wird nur eine Teilfinsternis sein: Nur der unterste Rand der Mondscheibe wird in den Kernschatten der Erde tauchen. Ein knappes Jahr später wird nur der obere Rand des Mondes überschattet. Und von der totalen Mondfinsternis am 14. März 2025 sehen wir wie dieses Mal nur den Anfang. Erst im Herbst 2025 werden Sie wieder eine totale Mondfinsternis bestaunen können - fast in vollständiger Länge.