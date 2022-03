FSME: Infizierte Zecken sind auch in höheren Regionen aktiv

Die Zecken werden langsam wieder aktiv, denn kaum ist es mehrere Tage mehr als sieben Grad warm, verlassen sie ihre Winterstarre und machen sich auf die Suche nach einem Blutopfer. Hochsaison haben die kleinen Blutsauger gewöhnlich von April bis Ende Oktober. In milden Wintern sind sie allerdings schon früher durstig.

FSME und Borreliose: Zecken übertragen Krankheiten

Nicht jeder Zeckenstich hat Folgen für die Gesundheit. Jedoch sollte man sich bewusst machen, dass Zecken bis zu 50 verschiedene Krankheitserreger übertragen können. Bekannt und besonders gefährlich sind FSME-Viren und Borreliose-Erreger. Während es für FSME eine vorbeugende Impfung gibt, steht für die Lyme-Borreliose kein Impfstoff zur Verfügung. Infektionen können aber mit Antibiotika behandelt werden.

Zeckenaktivität nimmt in Norddeutschland zu

Die Fallzahlen der FSME-Erkrankungen nahmen 2021 um rund 45 Prozent ab. Das Robert Koch-Institut (RKI) geht von etwa 390 Fällen aus. Auf einer Karte weist das RKI die FSME-Risikogebiete in Deutschland aus. Während Bayern fast komplett Risikogebiet ist, gibt es in Norddeutschland nur vereinzelt betroffene Regionen. Aber auch hier nimmt die Problematik zu, so Gerhard Dobler vom Nationalen Konsiliarlabor für FSME am Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München.

FSME-infizierte Zecken breiten sich in den Bergen aus

FSME-infizierte Zecken finden sich inzwischen auch in höher gelegene Regionen. "In den Tälern wird es ihnen fast zu warm und zu trocken, Zecken brauchen eine hohe Luftfeuchtigkeit", so Rainer Oehme vom Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg. Mit dem Klimawandel breiteten sich Zecken auch in die Berge aus, so Oehme.

Was ist Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)

Die Frühsommer-Meningoenzephalitis ist eine virale Form der Hirnhautentzündung, bei der auch das Gehirn betroffen ist. Sie kann zu schweren neurologischen Schäden führen, in etwa zwei Prozent der Fälle verläuft sie tödlich. Eine medikamentöse Behandlung ist nicht möglich. Sie beschränkt sich allenfalls darauf, die Symptome zu lindern.

Symptome der FSME

Die Erkrankung FSME erfolgt typischerweise in zwei Phasen. Etwa fünf bis sieben Tage nach dem Biss treten bei einem Drittel der Infizierten uncharakteristische Beschwerden auf: Fieber, Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen, Übelkeit, gelegentlich Magen-Darm-Probleme. Meist ist die Krankheit damit überstanden.

Bei jedem dritten Erkrankten bzw. jedem zehnten Infizierten befällt der Erreger jedoch das zentrale Nervensystem - in unterschiedlicher Ausprägung. Unterschieden werden die "Meningitis" (nur die Hirnhäute sind beteiligt), die "Meningoenzephalitis" (Beteiligung von Hirnhäuten und Gehirn) und die "Meningoenzephalomyelitis" (zusätzlich ist das Rückenmark betroffen). Die verschiedenen Formen unterscheiden sich durch ihre Symptome und ihren Verlauf.

Experten raten Betroffenen zur Impfung gegen FSME

Experten raten deshalb zu einer Impfung, wenn man in einem Risikogebiet wohnt oder sich dort länger aufhält. Auch für Berufsgruppen wie Förster, Waldarbeiter und Landwirte wird eine Impfung empfohlen. Die Impfung wird in drei Einzeldosen verabreicht, die alle drei bis fünf Jahre aufgefrischt werden muss. Von den Betroffenen der vergangenen Jahre waren nur ein Bruchteil geimpft oder nur unzureichend geimpft.

Eine Zecke muss möglichst schnell entfernt werden

Grundsätzlich ist es wichtig, eine Zecke so schnell wie möglich zu entfernen. Denn je länger die Zecke im Körper bleibt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie Erreger überträgt - wenn sie infiziert ist. Man geht davon aus, dass es 12 bis 24 Stunden dauert, bis es zu einer Infektion mit Borreliose-Erregern kommt. FSME-Viren hingegen werden direkt nach dem Stich übertragen, denn das Virus befindet sich in den Speicheldrüsen der Zecke

Keine Sicherheit im eigenen Garten

Zecken finden sich nicht nur in Wald und Wiese - die Blutsauger können auch direkt vor der Haustür auf ihre Opfer lauern. Laut einer Studie sind Zecken nahezu überall zu finden, wo ein bisschen Grün wie Büsche oder Gräser sind - und damit eben auch in Stadtgärten oder Blumenrabatten. Schon bei kleinen Gartenarbeiten kann man sich eine Zecke einfangen. Deshalb sollte man auch hier nicht nachlässig sein und sich nach einem Aufenthalt im Freien oder im Garten gründlich nach Zecken absuchen.