Rachelsee: Forschungstaucher erkunden den stillsten Bayerwaldsee

Eigentlich streng verbotene Freizeitgeräte sind ab sofort den ganzen Tag auf dem Rachelsee bei Spiegelau im Landkreis Freyung-Grafenau unterwegs: Stand Up Paddle Boards.

Biologen tauchen und bestimmen Unterwasserpflanzen

Im Auftrag des Landesamts für Umweltschutz tauchen Biologen im See und bestimmen, welche Unterwasserpflanzen darin wachsen. Auf der Basis von Stichproben wird dann geschätzt, ob die Pflanzen selten, häufig oder massenhaft vorkommen. Dazu nutzen die Biologen ein Stand Up Paddle Board für die Ausrüstung und im Notfall als Rettungsinsel. Ziel ist auch, in dem abgelegenen und mitten im Nationalpark Bayerischer Wald gelegenen See eingewanderte Arten festzustellen.

Rachelsee steht seit 1918 unter Naturschutz

Der Rachelsee liegt rund 1.300 Meter über dem Meer und steht seit 1918 unter Naturschutz. Er ist der mit Wasser gefüllte Rest eines Gletscherkars und speist sich aus zahlreichen Quellen rund um den nur etwa 800 Meter Luftlinie entfernt gelegenen Rachelgipfel mit 1.450 Meter Höhe über dem Meer. Der Rachelsee ist bis zu 13 Meter tief.

Weil um den See herum seit über hundert Jahren unberührter Wald steht und das Seewasser jahrelang stark dem sauren Regen ausgesetzt war, leben kaum Tiere, vor allem keine Fische, in dem See. Bereits in der Landkarte von Philip Apian von 1568 ist der Rachelsee eingetragen.