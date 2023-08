Warum Weißenburgs Kläranlage das sauberste Abwasser Bayerns hat

Bayerns Großstädte sollen Geld für ihre Kläranlagen bekommen

Die bayerische Staatsregierung hat Anfang des Jahres ein Förderprogramm für weitere 13 Kläranlagen aufgelegt. Diese sind in einem umfassenden Konzept als "fachlich sinnvoll" identifiziert worden, teilt das Umweltministerium mit. Die großen bayerischen Städte könnten diese Förderungen beantragen, für Kläranlagen sind die Kommunen zuständig. Die Landesregierung hat für die kommenden vier Jahre 16 Millionen Euro dafür eingeplant. Insgesamt gibt es nach Angaben des Umweltministeriums rund 2.300 kommunale Kläranlagen in Bayern. Das Klärwerk in Neu-Ulm betreibt eine vierte Reinigungsstufe mit Aktivkohlefiltern für Abwässer aus Bayern und Baden-Württemberg.

Immer mehr Blutdrucksenker und Schmerzmittel im Umlauf

Einen steigenden Verbrauch von Arzneimitteln beobachten Apothekerinnen in Weißenburg. "Früher hat man Schmerzen eher ausgehalten, weil man die Nebenwirkungen fürchtete", sagt Apothekerin Christiane Krug. Heute würden sie häufiger verwendet. Auch werde der Bedarf an blutdrucksenkenden Arzneimitteln in Zukunft steigen, vermutet sie. Mit den Ausscheidungen landen diese Stoffe im Abwasser. In Zeiten klimatischer Veränderungen und zunehmender Trockenheit wächst das öffentliche Interesse an Abwasser-Fragen.

Bayern will 90 Anlagen nachrüsten

Die Grünen im bayerischen Landtag mahnten im Frühjahr mehr Tempo beim Ausbau der vierten Reinigungsstufen an. Die Staatsregierung wolle langfristig 90 Kläranlagen nachrüsten, vor allem im Einzugsgebiet des Mains, teilt das Umweltministerium mit. Diese Region, einschließlich großer Kläranlagen in Mittelfranken, habe sich als eine der Schwerpunktregionen herausgestellt. Derzeit plant das Klärwerk Erlangen eine vierte Reinigungsstufe, ebenso mit Ozon und Aktivkohle. Hierbei wird das Abwasser von 190.000 Einwohnenden behandelt. Im Juli hat die Staatsregierung Fördergelder dafür zugesagt. Auch Lindau am Bodensee arbeitet an konkreten Planungen für die vierte Reinigungsstufe mit Aktivkohle.

Wasser-Reinigung von chemischen Stoffen bisher freiwillig

Wer Abwasser auch von chemischen Stoffen reinigt, tut das bisher freiwillig. Weder die EU noch die Bundesregierung haben dazu Gesetze erlassen, so das bayerische Umweltministerium. Die Europäische Union plant, vierte Reinigungsstufen ab 2035 vorzuschreiben. Der Entwurf der kommunalen Abwasserrichtlinie der EU ist allerdings bisher nicht beschlossen. Wenn Kläranlagen-Betreiber also eine vierte Reinigungsstufe einbauen, tun sie das derzeit als freiwillige Vorsorgemaßnahme. Das Umweltministerium betont, dass in den vergangenen Jahrzehnten viele Milliarden Euro in den Ausbau von Kläranlagen geflossen seien. Die Wasserqualität habe sich dadurch insgesamt deutlich verbessert.