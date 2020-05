Faktenfuchs: Wie der Corona-Widerstand Desinformation nutzt

Die Inhalte von Ichbinanderermeinung.de

Auch ein Blick auf die Inhalte der Webseite selbst und den Social-Media-Auftritt zeigt, dass hier mit fragwürdigen Methoden gearbeitet wird. Eine Debatte um die in Teilen immer noch wacklige Datenlage zu Corona und die Angemessenheit der weitreichenden Grundrechtseingriffe gibt es auch unter seriösen Wissenschaftlern und inzwischen in vielen Medien. Doch Verweise auf solche Debatten stehen hier neben Behauptungen, die teils irreführend, teils veraltet und teils schlicht falsch sind.

IBAM arbeitet oft mit Anspielungen und Fragen, die unbeantwortet bleiben. So heißt es in der Rubrik "Keine Zeit?" etwa: "Wird es zu einem Impfzwang kommen? Was glauben Sie? Wird Prof. Drosten auch 2020 eine Impfung gegen einen Virus empfehlen? Bekommt Prof. Drosten bzw. die Charite [sic] Zuwendungen von der Bill Gates Stiftung?" Oder: "Hier sehen Sie die Verläufe der letzten drei Influenzaerkrankungen in Deutschland. Sie unterscheiden sich NICHT zum bisherigen Verlauf von Covid-19."

Die Macher greifen damit Corona-Mythen auf, teils nur in Andeutungen, die bereits mehrfach von Faktencheckern untersucht wurden: etwa, dass das Coronavirus nicht gefährlicher sei als die Grippe, oder dass Bill Gates über seine Stiftung versuchen würde, an Krankheiten und Impfungen zu verdienen.

In aufklärerischer Manier auf vermeintlich Unbekanntes hinweisen

Auffällig ist zudem, dass in aufklärerischer Manier auf vermeintlich unbekannte Tatsachen hingewiesen wird, die in der Presse breit berichtet wurden: Einer von Hirneises Hauptvorwürfen gegenüber dem RKI, den er am Telefon wiederholt, lautet, dass die offiziellen Corona-Totenzahlen nicht "zuverlässig" seien. Das RKI unterscheide in der Statistik nicht, wer "mit" und wer "an" Corona verstorben sei. Deshalb würde die tatsächliche Anzahl der Toten überschätzt, auch die meisten Medien würden dies nicht richtig einordnen. Hirneise spricht am Telefon von "Panikmache", auf der Webseite wird eine verdeckte Agenda angedeutet: "Warum weigert sich das RKI, Corona Tote [sic] zu obduzieren?"

Richtig ist, dass in die Zählung der Todesfälle alle "mit" Corona Verstorbenen eingehen. Doch nicht nur das RKI selbst weist in seinem Corona-FAQ darauf hin – auch viele Medien, inklusive BR24, berichteten darüber. Ähnlich unspektakulär verhält es sich mit den Obduktionen: Das RKI hatte zunächst tatsächlich davon abgeraten – aus Sorge, dass auch die Leichen noch ansteckend sein könnten. Diese Empfehlung wurde allerdings schon frühzeitig angepasst, seither werden an vielen Orten in Deutschland Obduktionen durchgeführt, mit strengen Auflagen. Hirneise selbst beruft sich am Telefon auf die Erkenntnisse des Rechtsmediziners Püschel, der in Hamburg Corona-Tote obduzierte. Der Vorwurf, das RKI würde Obduktionen verweigern, ist dennoch bis heute auf der Webseite zu lesen (Stand 04.05.2020).

In vielen Ländern ist die Übersterblichkeit derzeit deutlich erhöht

Was außerdem unerwähnt bleibt: Es gibt mittlerweile viele Zahlen, die darauf hinweisen, dass in vielen Ländern derzeit mehr Menschen sterben als sonst. Die SZ hat diese sogenannte "Übersterblichkeit" hier sehr anschaulich nach Ländern aufbereitet. Interessant ist: Tatsächlich scheint es Ungenauigkeiten bei den Toten-Zahlen zu geben – allerdings in die entgegengesetzte Richtung. Weil viele Tote nie auf Corona getestet wurden, gehen sie gar nicht in die Corona-Totenzahlen ein. Die Übersterblichkeit ist daher vielerorts sogar noch höher, als die Corona-Toten-Zahlen vermuten lassen.

Teilweise gibt IBAM auch schlicht Falschinformationen wieder: So heißt es zum Beispiel pauschal, ältere Menschen dürften nicht spazieren gehen und würden in ihren Zimmern eingesperrt. In den FAQs liest man gar, dass es generell verboten sei, allein im Park spazieren zu gehen oder Fahrrad zu fahren – Tätigkeiten, die zu keinem Zeitpunkt verboten waren, nicht einmal im tendenziell eher strengeren Bayern. Darauf angesprochen sagt Hirneise: "Da gebe ich Ihnen 100-prozentig recht. Das war keine journalistische Meisterleistung."