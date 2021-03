Essen in der Bronzezeit: Schon damals gab es Lieferdienste

Heute reichen meist ein paar Klicks auf Smartphone oder am Computer und kurze Zeit später steht das Wunschgericht vor der Haustür. Ganz so bequem ging es zwischen dem elften und neunten Jahrhundert vor Christus in den östlichen Österreicher Alpen nicht zu. Und doch hat ein Team um Andreas Heiss, Leiter der Forschungsgruppe „Mensch-Umwelt-Verhältnis in historischen Gesellschaften“ vom Österreichischen Archäologischen Institut, herausgefunden: An die Arbeiter der österreichischen Bergbaustätte in Prigglitz-Gasteil wurde vorverarbeitete Nahrung geliefert.