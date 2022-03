Erster ISS-Außeneinsatz von Astronaut Matthias Maurer

Matthias Maurer ist gespannt auf seinen ersten Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation ISS: "Das ist sehr aufregend und ich freue mich wirklich darauf", sagte er am Montag in einem kurzen, von der Europäischen Raumfahrtagentur ESA veröffentlichten Video. "Es wird ein großes Highlight meines Raumflugs."

Mehrere Wartungsarbeiten an der ISS

Maurer und der NASA-Astronaut Raja Chari werden die Luftschleuse voraussichtlich heute um 13.50 Uhr MEZ Richtung Internationaler Raumstation verlassen. Draußen werden sie etwa sechseinhalb Stunden mit einer Reihe von Montage- und Wartungsarbeiten verbringen. Unter anderem sollen die beiden neue Schläuche an einem Kühlsystem anbringen, eine Kamera austauschen sowie Strom- und Datenverbindungen an der europäischen Forschungsplattform Bartolomeo installieren.

Das von Airbus gebaute und betriebene Außenlabor befindet sich am Columbus-Modul der ISS. Maurer sagte, Chari und er würden an unterschiedlichen Stellen der ISS arbeiten. Er selbst werde bei den Arbeiten laut Plan "fast die gesamte Raumstation entlangwandern".

Ein friedliches Zeichen trotz Ukraine-Krieg

Auch der frühere ESA-Generaldirektor Jan Wörner hält den Außeneinsatz für einen Höhepunkt der Mission. Dieser sei jedoch kein Spaziergang und neben der Gefahr sehr anstrengend. "Die ersten sogenannten EVAs wurden im Kalten Krieg durchgeführt, um Leistungsfähigkeit zu zeigen. Der allererste Einsatz von Alexej Leonow 1965 wäre beinahe in einer Katastrophe geendet, da er nur mit Mühen wieder in die Kapsel kam."

Mit Blick auf den Ukraine-Krieg sagte der jetzige Präsident der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, es sei gut, dass die ISS auch in schwierigen politischen Zeiten Astronauten aus verschiedenen Ländern friedlich vereine. "An Bord sind Russen, Amerikaner und ein Europäer: Matthias Maurer aus dem Saarland. Raumfahrt hat in der Vergangenheit irdische Konflikte überbrückt. Die ISS steht dafür als Symbol."

Live-Übertragung des Außeneinsatzes von Matthias Maurer bei NASA TV