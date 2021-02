Elektrogeräte: Mehr Orientierung durch das neue Energielabel?

Elektrogeräte wie zum Beispiel Waschmaschinen, Trockner oder Fernseher sind mit einem sogenannten Energielabel versehen, das die Energieeffizienz und Produkteigenschaften wie Lautstärke, Strom- oder Wasserverbrauch ausweist. Eine klare Entscheidungshilfe beim Kauf, denn effiziente Geräte können im Gebrauch eine Menge Geld einsparen - bis zu mehreren hundert Euro pro Jahr, so das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Bisher sehen die meisten Elektrogeräte auf den ersten Blick ziemlich sparsam aus. Am sparsamsten gilt die A-Klasse - hier wiederum haben die Geräte A +++ die Nase vorn.

Das Energielabel ist nicht mehr aussagekräftig

Und das ist das Problem: Das Label ist nicht mehr wirklich aussagekräftig. Denn in den vergangenen Jahren hat es viele Effizienzverbesserungen gegeben, sodass bei einigen Produktgruppen alle Geräte in den obersten Effizienzklassen rangieren - und so keine große Entscheidungshilfe mehr bieten. Die EU hat deshalb entschieden, das Energielabel zu überarbeiten und ihm so wieder zu mehr Aussagekraft zu verhelfen. Deshalb werden zunächst Kühl- und Gefriergeräte, Geschirrspüler, Waschmaschinen, Wäschetrockner und elektronische Displays inkl. Fernsehgeräte künftig mit einem neuen EU-Energielabel versehen. Weitere Produkte werden nach und nach folgen.

Was ändert sich am neuen EU-Energielabel?

Ab dem 1. März wird es dann keine Pluskategorien mehr geben. Was bleibt ist die Farbskala von Dunkelgrün für "sehr gut" bis Rot für "sehr schlecht". Die Bewertungskategorien reichen zukünftig allerdings von A bis G.

Elektrogräte zunächst maximal Energieeffizienzklasse "B"

Die Produkte sollen wieder über die gesamte Skala verteilt werden und zunächst maximal der Klasse "B" zugewiesen werden, um für die Gerätehersteller Anreize zu energieeffizienten Innovationen zu schaffen.