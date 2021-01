Ökologischer Fußabdruck Wie klimaschädlich sind Netflix & Co.?

Gerade in Zeiten des Lockdowns während der Corona-Pandemie haben Streamingdienste wie Netflix und Co. Hochkonjunktur . Der Vorteil: Wir können uns neueste Filme und Videos anschauen ohne dabei die eigene Wohnung verlassen zu müssen und die Kontaktbeschränkungen zu missachten. Der Nachteil: Streamingdienste verbrauchen Strom , belasten Umwelt und Klima.

Doch wie sieht die CO2-Bilanz von Netflix und Co. tatsächlich aus, und wie können wir sie durch unser Nutzungsverhalten positiv beeinflussen? PlanetB-Reporterin Ilka Knigge ist dem nachgegangen. Sie hat die Ökobilanz speziell von Netflix berechnet und zeigt, auf was wir für ein möglichst umweltschonendes Streamen achten sollten.

Wo CO2-Emissionen bei Netflix entstehen

Ökobilanz: Die Angaben von Netflix

Streaming: Stromverbrauch abhängig von Internetverbindung

Welche Datenverbindung am umweltschädlichsten ist - Beispiele

Die Unterschiede beim Stromverbrauch sind dabei erheblich. Unter den mobilen Datenverbindungen schneidet das 3G-Netz am schlechtesten ab. Eine Stunde Streaming unter diesen Bedingungen bedeutet in etwa eine Umweltbelastung, die einem Ausstoß von 90 Gramm Kohlendioxid entspricht. Mit 5G, dem in Deutschland noch relativ selten verfügbaren mobilen Netz, sind es hingegen nur fünf Gramm, die pro Stunde Streamen an CO2-entsprechenden Treibhausgasen ausgestoßen werden.

Fazit: Streamen nicht so umweltschädlich wie in Studie behauptet

Folgt man den Rechenbeispielen, die insbesondere auf den Forschungen des Fraunhofer-Instituts basieren, verursacht das Streamen zwar klimaschädliche Treibhausgase. Dass eine halbe Stunde Streaming so viele CO2-Emissionen wie eine Autofahrt von 6,3 Kilometern verursacht, wie in der von The Shift Project 2019 veröffentlichten Studie behauptet, stimmt aber selbst bei der schlechtesten, also am meisten Treibhausgase ausstoßenden Internetverbindung, nicht.