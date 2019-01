Eisbrecher Polarstern lässt sich in der Arktis einfrieren

MOSAiC untersucht den Klimawandel in der Arktis

In den vergangenen Jahren hat sich keine andere Region auf der Welt so schnell erwärmt wie die Arktis. Die Erwärmung wird durch verschiedene Rückkopplungseffekte verstärkt: Das Wasser nimmt mehr Energie auf als das Eis, das die Sonnenstrahlung reflektiert. Zusätzlich gelangt durch das dünnere Eis mehr Wärme aus dem Ozean in die Atmosphäre. Noch fehlen allerdings genauere Messungen. "Die Dramatik der Erwärmung in der Arktis wird in den heutigen Klimamodellen nicht in vollem Umfang wiedergegeben und die Unsicherheiten der Klimaprognosen für die Arktis sind enorm", erläutert Markus Rex, der Leiter der MOSAiC-Expedition.

Klimawandel in der Arktis wirkt sich auf die ganze Welt aus

Die Arktis gilt als Frühwarnsystem für den Klimawandel. Die dortigen Klimaveränderungen wirken sich auch auf den Rest der Welt aus: Geringere Temperaturunterschiede zwischen der Arktis und den Tropen destabilisieren die typischen Luftdruckmuster. Dann gelangt Kaltluft in die gemäßigten Breiten und warme, feuchte Luft in die zentrale Arktis - was dort wiederum die Erwärmung beschleunigt.

Polarstern wird zwischen Grönland und Spitzbergen ausgespuckt

Im September wird die Polarstern vom norwegischen Tromsø aus in die Arktis aufbrechen. Bis dahin wird auch noch weiter an den Notfallplänen getüftelt - was zum Beispiel passiert, wenn das Packeis bricht, während sich Wissenschaftler darauf befinden, oder wenn sie auf einen Eisbären treffen. Alle Expeditionsteilnehmer bleiben nur zwei bis drei Monate am Stück an Bord, dann werden sie abgelöst. Eine Flotte aus vier weiteren Eisbrechern, Helikoptern, Flugzeugen, Raupenfahrzeugen und Schneemobilen wird die Polarstern samt ihrer jeweiligen Besatzung vor Ort unterstützen. Solange, bis im Juni 2020 die Schmelzperiode beginnt: Dann wird die Polarstern zwischen Grönland und Spitzbergen wieder ausgespuckt.

Die MOSAiC-Expedition

Die MOSAiC-Expedition gilt nicht nur als Mammut-Expedition, sondern als größte Arktis-Forschungsexpedition aller Zeiten. Das Budget beträgt laut AWI mehr als 120 Millionen Euro. Es wird von den teilnehmenden internationalen Partnern, vor allem aber von der Helmholtz-Gemeinschaft und damit zu 90 Prozent vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, getragen.